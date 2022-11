Máis de sete mil persoas botaron a andar en contra da violencia de xénero

Galicia referendou un ano máis o seu “non” rotundo contra a violencia de xénero, amosando o seu rexeitamento público ante esta lacra e o seu avance cara a unha cultura do respecto á igualdade. Así, máis de sete mil persoas sumáronse onte á que é a décima edición da Andaina contra a Violencia de Xénero que organiza a Xunta con motivo do 25-N, Día Internacional contra a Violencia de Xénero.

Á iniciativa sumouse a conselleira da Igualdade, María Jesús Lorenzana, quen completou o percorrido entre o Monte do Gozo e a praza do Obradoiro, acompañada de milleiros de cidadáns e cidadás e representantes da sociedade galega, para amosar o seu rexeitamento ante esta lacra. No evento participaron outras integrantes do Goberno galego como a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, a de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, ou a conselleira do Mar, Rosa Quintana; ou o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.

“Somos uns centos aquí e moitas máis persoas, máis de sete mil, as que tamén dun xeito virtual, desde as súas redes sociais ou desde outros puntos da xeografía galega dedicaron esta mañá a deixar patente o seu compromiso pola igualdade e pola eliminación da violencia contra as mulleres”, manifestou Lorenzana á súa chegada ao Obradoiro. A conselleira amosou a súa satisfacción polo “reto simbólico” cumprido, aínda que destacou que “todos os camiñantes saben que o importante empeza a partir de agora e continúa os próximos 364 días”.

A titular da Igualdade, fixo un chamamento ao remate para para que todas as accións políticas e lexislativas contra esta lacra amosen solidez, consenso e unidade. Neste senso, sinalou que é fundamental “redobrar esforzos” fronte a este tipo de violencia “en todos os discursos, en todas as accións políticas e tamén na fronte lexislativa, que xunto á concienciación é un dos piares esenciais dunha loita que esixe consensos, unidade e unha mirada de longo percorrido sen excluír a ninguén”.

Con este fin, o Goberno galego convida á cidadanía a seguir uníndose á andaina, na súa modalidade virtual, ata o próximo día 27 de novembro, compartindo as súas imaxes camiñando polos seus concellos ou nas redes sociais, acompañadas do hashtag ‘#camiñoaorespecto’, por email contacto@caminoaorespecto.gal ou por teléfono no 669 96 22 49.

Son moitas as persoas que forman parte desta iniciativa e que veñen de probalo coa aindaina da xornada de onte que seguiu a ruta desde o Monte do Gozo ata o Obradoiro e na que participaron uns centos de persoas, alén dos outros miles que o fixeron de maneira virtual.