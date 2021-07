Máis queixas dos negocios de Concheiros e San Pedro pola demora nas obras

MODIFICACIÓnS. Compostela Aberta levará ao próximo Pleno as queixas da veciñanza de San Pedro, “farta de non ser tida en conta no desenvolvemento das obras que lle afectan ao barrio, tanto nas que executa a Xunta como as que acomete o Concello nos Concheiros”. A portavoz municipal, Marta Lois, incidiu onte en que “os residentes seguen sen ser informados sobre as modificacións de mobilidade na zona, seguen detectando eivas na execución dos dous proxectos, e seguen denunciando as perdas que sofren moitos negocios da zona pola demora das obras”. A concelleira sinalou que “o Goberno non tivo a ben recibir á veciñanza de San Pedro ata onte mesmo, despois de semanas de queixas pero, lamentablemente, ter unha reunión con Sánchez Bugallo non sempre equivale a ser escoitado e obter respostas”. ECG