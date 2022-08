Malestar en más de tres mil hogares por un brusco apagón

Santiago. Más de tres mil usuarios de la red eléctrica sufrieron en la tarde de ayer un repentino corte de luz en sus hogares. Así lo informó una de las personas afectadas por este apagón que se puso en contacto con EL CORREO para transmitir su descontento por la situación.

“En la compañía no nos explican nada, no sabemos cuál es la causa ni cuánto vamos a estar así”, lamentaba, “pero sí nos dijeron que el corte había afectado a 3.086 usuarios” en áreas que incluyeron la zona de San Caetano y la de la rúa Cruceiro do Sar. Hasta el momento, este periódico no ha logrado ponerse en contacto con la empresa responsable. ECG