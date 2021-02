Malestar por la negociación sobre el Parque Comarcal

El Ayuntamiento de Santiago sigue apostando por conseguir un Parque Comarcal de Bomberos con sede en la ciudad, y dotado con personal suficiente por las tres administraciones para hacer frente a las necesidades de todos los municipios.

En este sentido, señaló que mantienen las negociaciones con el Gobierno central sobre la posibilidad de que el incremento de la plantilla hasta conseguir el número necesario de efectivos se haga sumando las tasas de reposición de Raxoi, la Xunta y la Diputación, ya que solo con el número de funcionarios que puede contratar el Ayuntamiento no sería suficiente.

Con todo, el regidor compostelano se mostró ayer molesto por la reunión celebrada entre los alcaldes de la comarca, a la que no se convocó a Santiago. “Non teño costumbre de ir ás reunións as que non se me invita”, comentó, aunque destacando que mantiene su intención de seguir negociando.

Con las incorporaciones previstas para este año, según informaba el viernes el concejal de Seguridade, Gonzalo Muíños, el parque compostelano pasaría a contar con algo más de medio centenar de Bomberos, una cifra que sería necesario incrementar por lo menos hasta los setenta, para atender los Ayuntamientos del entorno.

Otro tema de debate es la localización de este parque. Santiago dispone de unas instalaciones a medio construir en el barrio de Salgueiriños. Un edificio que iba a acoger el parque comarcal, pero que se paró en el año 2006 al detectar un sobrecoste importante cuando solo iba ejecutada una parte de la obra. Posteriormente también llegó una sentencia anulando el procedimiento para la comarcalización, lo que hizo que la propuesta quedara aparcada hasta ahora.

reaprovechable. A pesar de que del edificio previsto apenas se hizo más que la estructura, estudios encargados por el Ayuntamiento de Santiago revelaron que ésta era todavía aprovechable, y que solo sería cuestión de completar los trabajos pendientes en el inmueble.

Un cambio que, además, a Raxoi le vendría muy bien, ya que la puesta en marcha de la nueva estación de autobuses en Clara Campoamor supondrá el traslado de las dependencias de la actual de San Caetano y el derribo del edificio, en el que sigue estando ubicado el actual parque, y al que habría que buscar una sede alternativa.

Concluir la construcción del edificio situado en Salgueiriños supondría un considerable ahorro tanto de dinero como de tiempo, pero ahora todo depende de que se llegue a un acuerdo en lo que se refiere a la dotación de personal del nuevo parque y que pueda hacer frente a las necesidades de la comarca.