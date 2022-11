Manos Unidas conciencia sobre el cambio climático mientras ofrece esperanza

Santiago. El documental La Carta pretende ayudar a entender el problema del cambio climático en toda su magnitud y ofrecer un mensaje de esperanza gracias a los testimonios de las personas que participan, entre ellos el Papa Francisco. La obra sigue a diversos defensores de la ecología de todo el mundo: un refugiado climático de Senegal, una joven activista de la India, dos biólogos marinos de EEUU y el líder de una comunidad indígena de Brasil. Dirigido por Nicolas Brown, (dos veces ganador del premios Emmy) y coproducida por Off the Fence (ganadora del Oscar al mejor documental 2021 por My Octopus Teacher) y el Movimiento Laudato Sí. Se proyectará a las 19.30 horas en el Colegio Compañía de María, con la colaboración de Manos Unidas,. Acto seguido tendrá lugar un coloquio presentado por Francisco Díaz-Fierros, catedrático emérito de la USC. redacción