Mans armenias ao piano da Real Filharmonía

Santiago. A Real Filharmonía de Galicia celebra este xoves un concerto en Santiago, no Auditorio, baixo a dirección do mestre Jaume Santonja e interpretado pola pianista Sofya Melikyan, no que será o seu debut coa RFG. Baixo o título Outras estacións, o programa, enmarcado no ciclo de piano Ángel Brage, comezará co Concerto para piano núm. 5 Exipcio, de Camille Saint-Saëns (1835-1921). A obra está inspirada nunha viaxe que o compositor fixo por terras exipcias e na experiencia sensorial que lle deu. Séguelle a Sinfonía núm. 9 Las estaciones, de Louis Spohr (1784-1859), baseado no contraste entre as catro estacións do ano. As entradas xa están dispoñibles na web www.compostelacultura.gal. Como todos os concertos desta tempada, o concerto de Santiago tamén se pode seguir en directo a través da canle de Youtube da Filharmonía.

Sofya Melikyan naceu na capital armenia de Ereván, onde comezou a súa formación na Escola de Música Tchaikovsky. Continuou os seus estudos no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Joaquín Soriano, e chegou a obter o Premio Extraordinario de Honra de Fin de Grao. De cara a mellorar as súas dotes musicais, perfeccionou a súa interpretación no estranxeiro, concretamente nunha escola parisiense, e na Manhattan School of Music de Nova York. ECG