Manuel Portas mergúllase no xénero detectivesco coa súa novela ‘Unha cervexa Chang’

Manuel Portas, director do IES Arzobispo Xelmírez I, presentará este xoves a súa nova novela Unha cervexa Chang. Incorpora así unha nova obra a súa producción literaria, tras a publicación doutros libros como Cadencias ou Por Puntos.

O acto de presentación terá lugar no Café Airas Nunes (ubicado na rúa do Vilar, 17) ás 20.00 horas, e acudirán, ademais do propio autor do traballo; Loli Vilavedra, da Editorial Galaxia, e Armando Requeixo, crítico literario.

A novela, sinala Manuel Portas, conta unha historia situada entre Santiago e Tailandia, cun estilo entre detectivesco e mafioso, no que se produce unha historia a través de casualidades.

NA CONTRAPORTADA. “Ás veces, cando temos problemas que non sabemos como resolver, cómpre afastarse da realidade e contemplala a distancia. Para que non nos acabe de engulir. Iso é, nin más nin menos, o que lle acontece a Daniel, o protagonista desta novela. En plena crise persoal e económica, acentuada por un escuro asunto fraudulento do que foi vítima, decide aproveitar as vacacións de Nadal para descansar lonxe, nunha praia paradisíaca de Tailandia. Só para iso, para que as ameazadoras circunstancias que o abafan, un matrimonio fracasado, un negocio de antigüedades en decadencia, unha familia que lle reclama responsabilidades desmedidas e unha ansia de liberdade que xa parece ilusión va, queden un tempo á marxe e deixen albiscar un horizonte novo.

Máis, cando xa está a piques de volver para a casa, aos serios problemas do negocio familiar e á sua contraditoria vida sentimental sumáselle un acontecemento inesperado que vai complicar aínda máis a súa maltreita existencia”.

Con Unha cervexa Chang, Manuel Portas explora mares narrativos que nunca antes navegara, introducíndonos no mundo da investigación pseudodetectivesca, no do comercio ilegal dos tesouros perdidos, nunha trama en que nada é o que a priori pode parecer.