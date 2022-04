Marta Pardo de Vera expón as súas pinturas na Asociación do Tambre

santiago. A Asociación

Área Empresarial do Tambre (AAET) inaugurará o vindeiro luns, 25 de abril, a exposición de pintura “Relatos” da artista Marta Pardo de Vera, ás 20 horas. A mostra estará aberta ao público na sala de exposicións do Centro Empresarial do Tambre de Santiago ata o 20 de maio, en horario de luns a venres de 9 a 14 e de 16 a 19.30 horas.

Marta Pardo de Vera (A Coruña, 25 de xullo de 1948) exporá 21 obras nesta exposición, na que reúne cadros dos últimos anos todos realizados en óleo ou con técnicas mixtas, e en formatos que van desde os vinte e dous centímetros ata case o metro e medio. Coas súas pinturas, a artista trata de contar unha historia ao público, sempre dando forma a unha pintura moi creativa na que se representan fundamentalmente figuras. A día de hoxe, a pintora ten exposicións permanentes por toda Galicia. ecg