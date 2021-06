Más de 600 cacharelas privadas iluminaron la noche más corta del año

Santiago celebró anoche el San Xoán de forma privada, puesto que la actual sanitaria impidió, por segundo año consecutivo, que las tradicionales cacharelas y sardiñadas se organizasen en espacios públicos. No obstante, los compostelanos quisieron festejar por todo lo alto la noche más corta del año y, tras el plazo de solicitudes, el Concello autorizó más de 600 cacharelas en distintos puntos de la capital gallega.

Poco después de las ocho de la tarde, el humo de las primeras hogueras, repartidas por fincas de todo el término municipal, anunciaba que la noche sería animada. También a esa hora el ambiente empezaba a impregnarse de olor a sardinas, churrasco y chorizos después de varias jornadas de venta muy abundante de estos productos tan típicos de la fiesta de San Xoán.

Como se había anunciado desde el Ayuntamiento, los cuerpos de seguridad se volcaron de una forma especial para vigilar que no se celebrasen cacharelas ilegales y se respetasen en lo posible las recomendaciones dictadas con motivo de la pandemia.

“As xuntanzas de convivintes ou non non excederá a de 10 persoas no exterior, e seis, no interior. Recoméndase o uso de mascarilla; así como o mantemento da distancia de seguridade interpersoal e a aplicación de medidas de hixiene de mans e medidas alternativas de protección física e de etiqueta respiratoria”, indicaron desde Raxoi en las horas previas.