Más de medio siglo entre castañas

Si hay algo que define el otoño compostelano es ver a la gente pasear por la zona monumental mientras disfrutan de las castañas de Manuel Prieto. Este veterano profesional, que lleva ejerciendo el oficio durante 53 años, volverá a instalar hoy su clásica locomotora en Porta Faxeira, como de costumbre.

Manuel aprendió a asar castañas con tan sólo 13 años, de la mano de su padre, y más de medio siglo después se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de Santiago. En declaraciones a EL CORREO GALLEGO cuenta que viene de “una gran temporada de verano, ya que el tiempo ayudó mucho”. Y es que durante esos meses cambia su puesto de castañas por otro de helados, instalado en el mismo lugar.

Sobre el inicio de esta nueva temporada, señala que ha ido a Manzaneda y otros sitios de Galicia a por las castañas, y asegura que “la cosecha de este año es de muy buena calidad, pero por lo general es muy escasa en todas partes”. De hecho, Manuel irá a Portugal para completar su almacén: “Uno sabe del asunto porque lleva toda la vida en ello y averiguas como están las cosechas. En Braganza o Trás-Os-Montes parece que sí hay bastante cantidad, de hecho hasta bajó el precio, y también son de buena calidad. Al final, si ofreces castañas malas la gente deja de comprar”. Y todo esto conlleva, naturalmente, que los precios hayan variado: “no creo que influya mucho la inflación en este caso, es más una cuestión de cantidad”.

Sin embargo, la idea del castañero es mantener sus precios de siempre, a dos euros por docena. “Voy a empezar con el mismo precio, quizá gane menos pero si se sigue en esta espiral en la que todos suben el precio no vamos a ningún sitio. Además si lo subes y luego vendes muy poco tampoco se tienen beneficios. Va a ser complicado, pero hay que intentarlo”.

el buen género es FUNDAMENTAL. Tras tanto tiempo en el oficio es inevitable convertirse en todo un experto. Y es que, como señala Manuel, “llevando toda la vida en esto lo raro sería no saber asar”, aunque con eso no es suficiente. “Lo fundamental es que las castañas sean de buena calidad, si no, por muy bien que ases, no van a queda ricas. Tienen que ser sabrosas y, de hecho, si son de calidad directamente es más fácil asarlas”.