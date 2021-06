Más de una decena de sancionados por no llevar mascarilla

El pasado fin de semana, el primero con la opción de reunir hasta a diez personas no convivientes en exteriores, dejó varias denuncias a ciudadanos por no respetar las medidas decretadas por Sanidade para frenar el avance de la pandemia. La medida más incumplida es la relacionada con el uso de la mascarilla, con más de una decena de sanciones en este sentido. Lo peor ocurrió el sábado, cuando la Policía Local tuvo que poner cinco multas a personas que no llevaban puesta la mascarilla, a lo que se sumó la intervención de cuatro celebraciones en pisos y un aumento del control ante las aglomeraciones en las terrazas. Praza Roxa, Santiago del Estero y Parque de Ramírez fueron algunas de las áreas más vigiladas. Todo después de que la noche del viernes se disparasen las alarmas por las aglomeraciones que se produjeron en las terrazas de Porta Faxeira, las cuales se disolvieron de forma inmediata al percibir la presencia de los agentes. Según consta en el parte policial, no se estaba respetando la normativa sanitaria vigente en cuestión de distancia y uso de mascarilla. También se tuvo que disolver una fiesta en un piso.

La situación en las terrazas es la que más preocupa ya que el domingo se volvieron a detectar incumplimientos de las medidas por parte de los consumidores de los locales. Los agentes tuvieron que multar a siete personas por no utilizar la mascarilla después de que Policía Nacional y Local realizasen controles de nuevo en Porta Faxeira, y también en Rúa Nova, Rúa do Vilar, Praza da Quintana y Praza de Feijóo. Al margen de la vigilancia en las terrazas, también se realizaron controles en los interiores de los bares y restaurantes, sin tener que proceder a multar ni a propietarios ni a clientes.

CONTAGIOS. Compostela se mantiene en nivel bajo de restricciones al tener una incidencia a 14 días de 70 casos por 100.000 habitantes. El panorama es positivo en el conjunto del área sanitaria, con 410 casos activos. Son 58 casos menos que hace una semana. Hay 21 personas hospitalizadas, 5 de ellas en críticos y 10 casos detectados por PCR en las últimas 24 horas.