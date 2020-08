Más horas y más beneficiarios en la renovada Axuda no Fogar

La labor de la asistencia social es clave para personas con dependencia, y para mayores que tienen algún tipo de discapacidad. Su acompañamiento no solo permite ayudar en cuestiones básicas, como la higiene o tareas del hogar, sino que ofrece también un rato de distracción a aquellos que están menos amparados por su núcleo familiar.

Con el objetivo de intensificar las ayudas que se ofrecen, la Concellería de Política Social ha decidido dar un lavado de cara al Servizo de Axuda no Fogar. “É un servizo prioritario porque se trata dunha necesidade aumentada polo envellecemento da poboación. No noso Concello hai moitas persoas maiores, e moitas viven soas”, insistió la responsable del ramo en el Concello, Mila Castro. Así, una de las diferencias más salientables es el presupuesto, que se incrementa en más de un 55 por ciento. La cuantía pasa de una partida de 3.959.512 € para dos años, a los 9.245.235 € para tres años, según marca la nueva licitación. Ese aumento de recursos permite que se añadan más horas a la atención que, no solo permitirán dar una mejor experiencia a cada beneficiario, sino que llegará a muchas más personas. “Incrementaranse as horas un 30 por cento. Haberá dez horas máis para podoloxía; outras dez a maiores para perruquería, e recupérase o servizo de fisioterapia, con trinta horas ao mes”, detalló Castro.

Otro cambio del nuevo contrato es la concesión del servicio a una única empresa. Hasta ahora, eran dos las que se encargaban, pero desde el Concello temían que eso repercutiese en la forma de impartir la asistencia en igualdad de condiciones según la zona de la ciudad en la que se resida. Con la nueva modalidad, se pondrá fin a situaciones como que una de las empresas haya agotado sus horas y, por tanto, los vecinos de algún barrio no puedan acceder a una ayuda, mientras que los de otra zona sí: “Esto é algo que está a suceder neste momento. O lote 1 chegou ao tope de contrato. Non se poden facer novas altas, e orixínase unha lista de agarda importante. Sen embargo, no lote 2 si hai dispoñibilidade”, puntualizó la concelleira.

Para acabar su intervención, Mila Castro agradeció la implicación de todo el personal de Axuda no Fogar: “Este traballo, que é un traballo moi ben feito, non sería posible sen a súa colaboración e sen o seu apoio”.

También se avanza en el apartado tecnológico, con una aplicación informática que incluye un sistema de control de gasto. “O Concello aposta pola xestión directa do cobro dos copagos, e remite mensualmente a cada persoa a parte de copago que lle corresponde por cada día de prestación. Desta forma, os usuarios saben día a día o que contribúen ao mantemento”, anunció la jefa del Servizo de Políticas Sociais, Teresa Furelos. Asimismo, destacó que se deja de retener a las empresas un 0,5 % para la financiación del control de calidad, que ahora asume íntegramente el Concello, lo que permite que la nueva empresa adjudicataria tenga más tiempo para la atención directa de los usuarios al suprimir la carga administrativa que arrastraban. “Reorganizáronse os equipos de traballo. Na actualidade, están traballando dúas traballadoras sociais a tempo completo, co apoio dunha auxiliar administrativa e da xefa de sección, porque o programa é moi importante e moi complexo”, añadió Furelos. Todo esto va a permitir que la gestión del gasto público esté plenamente al cargo de los técnicos municipales, algo que era “un desexo da concelleira”.

Sobre los listados de espera, las tres representantes aclararon que se intentará reducir la cantidad con el nuevo contrato y que, mientras, se prestará un servicio extraordinario con carácter gratuito. Cabe recordar que el Servizo de Axuda no Fogar tiene tres modalidades de acceso, tal y como especificó la trabajadora social Ana Ares: el directo, que es el prioritario y se destina a 241 personas con un grado reconocido de dependencia; el acceso por libre concurrencia, para aquellos que todavía no cuentan con el certificado de dependencia, unos 52 usuarios; y ese servicio temporal extraordinario decretado por la Xunta de Galicia al hilo del estado de alarma, con 141 beneficiarios. Estas cifras suelen sufrir modificaciones con altas y bajas diarias. Durante los peores meses de la pandemia sanitaria, el Servizo de Axuda no Fogar fue considerado fundamental y, según recordó Furelos, “estívose ao pé do cañón. Non se realizaron despidos, nin se mandou a ningún traballador ou traballadora ao ERTE. Isto supuxo un traballo arduo”, insistió la jefa del servicio.