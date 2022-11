Más lejos del récord de sequía

LLUVIA. Con la aportación de la lluvia del décimo mes, Santiago pasa ya en lo que va de año de los mil litros/m2, concretamente 1.014,1. Cabe recordar que el año más seco en la capital de Galicia había sido 2007, con 1.204,4 l/m2, de manera que todavía quedan dos meses para que este año, seco hasta hace quince días, no bata récords de ausencia de precipitaciones, informa el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC. Aunque ya lloviera los días 5, 9, y 10, prácticamente se puede decir que no fue hasta el día 13 de octubre cuando realmente las precipitaciones nos recordaron que estamos en otoño. No obstante, la cantidad medida el mes de octubre pasado está lejos de aquellos no muy lejanos octubres de 2002, 2001, 2013, y sobre todo 2006, en los que se registraron, respectivamente, 406,3 l/m2 , 436,9 l/m2, 532,7 l/m2 y 601,7 l/m2. De seguir este ritmo, incluso 2022 puede acercarse a la media anual de las últimas décadas, que está en 1.807,5 l/m2. De hecho, hubo años en los que la precipitación de noviembre más la de diciembre pasó de los mil litros/m2. ecg