Más lío por la casa ‘okupa’ de Conxo: intentan agredir a una vecina con un casco de moto

“El Concello prometió derribar varias casas en ruinas en 15 días si no lo hacían los propietarios, pero estamos entrando en abril y todo sigue igual”. De esta forma, los vecinos de Monte de Conxo han vuelto a mostrar su preocupación por la problemática que se ha generado en este barrio de la ciudad por la okupación de una casa en ruinas situada justo enfrente del colegio Quiroga Palacios. “Hace como un mes, uno de los okupas vino a agredirme con el casco de una moto. Se quejaba de que le habían destrozado la casa en la que estaba, y que ahora no tenía donde vivir. Además, me dijo que me iba a matar e incluso intentó agredir a mi marido”, relató ayer en Onda Cero una vecina de la zona.

Asimismo, incidió en que la situación de insalubridad e inseguridad ciudadana continúa siendo un grave problema en la zona. “Desde mi casa, caminando, estoy a 10 minutos de la Plaza Roxa, no estamos en medio de un monte lejano y tenemos al lado un colegio... Las casas están en ruinas y llenas de basura. Parece que al Concello de Santiago le gusta que haya esta marginalidad en esta zona”, señala esta vecina, antes de añadir que “estas amenazas e intento de agresión” ya fueron objeto de denuncia ante la Policía.

Desde hace ya varias semanas, representantes de la asociación Santa Marta Vedesma se quejan de que esta situación ha provocado que se multiplicaran “os problemas de convivencia, con ameazas e destrución da propiedade privada, convértendose a zona nun punto de venda de droga”.

En relación al inmueble que está okupado, desde el Concello apuntaron hace un mes que sobre esta casa hay una denuncia interpuesta por la propiedad, que se encuentra pendiente de orden judicial, “polo que quedaría fóra das competencias municipais”. “No Concello de Santiago recibiuse unha queixa dunha veciña o 22 de xaneiro de 2020. A tal efecto, tivo lugar unha reunión na Comisaría da Policía Nacional á que asistiron, entre outros, unha representación da Asociación de Veciños de Santa Marta, o comisario-xefe da CNP en Santiago, o xefe da Policía Local, o concelleiro de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños; e a concelleira de Políticas Sociais, Mila Castro. A partir de aí reforzouse a vixiancia policial na zona, co obxectivo de previr calquera delito. No Concello non hai constancia de que se denunciase ningún delito nos últimos meses nesa zona”, comunicaron desde el gobierno local.

Asimismo, desde Raxoi señalaron que ya está abierto el proceso de derribo de otras cuatro viviendas que están en ruinas en Monte de Conxo. “Hai catro expedientes que se están tramitando e están os informes feitos. Nunca se parou de traballar dende Urbanismo para eliminar esos elementos que non son só de imaxe urbana senón tamén de seguridade”, afirmaron en Raxoi. En este sentido, indicaron que el Departamento de Disciplina Urbanística está actuando en la zona y precisaban que ya se han demolido tres edificios en ruinas y se planean más obras.