Maxia na noite de Reis coa interpretación da Real Filharmonía de Galicia de ‘Crebanoces’ de Chaikovski

actuación. A Real Filharmonía de Galicia inundará o Auditorio de Galicia con pura maxia co seu tradicional Concerto de Reis o vindeiro xoves día 5, véspera do día de Reis. O mestre Paul Daniel, xa como director convidado, será quen leve a batuta do concerto.

Para este recital tan especial, que comezará ás 21 horas tras o remate da Cabalgata, a orquestra interpretará unha obra á altura da ocasión como é O Crebanoces, composto entre 1891 e 1892 por Piotr Ilyich Chaikovski.

A composición estará dividida en dous actos e terá unha duración aproximada de 75 minutos sen pausa. O primeiro dos actos comezará con A decoración da árbore de Nadal, para rematar co último movemento, O valse das folerpas de neve. O segundo acto iniciarase coa escena O castelo máxico no reino dos doces para rematar co valse Apoteose.

UNHA NOITE ESPECIAL. O Crebanoces é un dos grandes ballets que Chaikovski compuxo a finais do século XIX xunto co Lago dos Cisnes ou A Bela Durminte. Foi composto por encargo do director de teatros imperiais, Iván Vsévolozhsky, quen escribiu tamén o libreto baseándose na adaptación de Alexandre Dumas do conto O crebanoces e o rei dos ratos, de E.T.A. Hoffmann.

Unha creación que destaca pola brillantez da orquestración do compositor e o seu imaxinativo da cor instrumental, xunto cunha poderosa despregadura de harmonía para un efecto dramático.

O público poderá deleitarse nesta ocasión cun espectáculo de fama mundial con movementos moi recoñecidos por todos como a Danza das Flores de Azucre ou o Valse das Flores.

Aínda quedan algunhas entradas dispoñibles e se poden adquirir a un prezo de 15 euros a través de compostelacultura.gal, na Zona C da Praza de Cervantes ou no despacho de billetes do Auditorio desde unha hora antes de comezar o concerto. ecg