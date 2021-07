Mazarelos permanecerá cortada no mes de agosto

OBRAS. Ao longo do mes de agosto varias rúas de Compostela permanecerán cortadas como consecuencia de diferentes obras. Dende o vindeiro luns, debido os traballos de canalización de fibra óptica, procederase ao corte da praza da Universidade e de Mazarelos, dende a praza da Fonte Seca. O peche prolongarase ata o 31 de agosto. Ademais, dende as 8.00 horas do 2 de agosto e ata o día 11, as rúas de Poza de Bar e de San Lourenzo (dende o cruzamento de Poza de Bar con Cruceiro do Gaio ata a carballeira de San Lourenzo) estarán pechadas ao tráfico por mor do arranxo do empedrado existente na calzada. Os vehículos que circulen dende o Carme de Abaixo e as Oblatas terán que entrar e saír polas rúas de Galeras e do Pombal. Dado que o tramo afectado é longo e dun só carril, queda prohibida a circulación na súa totalidade, incluído o acceso aos garaxes existentes, pola imposibilidade de que se crucen dous vehículos. REDAC.