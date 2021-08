“Me di cuenta de que se puede hablar con desconocidos a través de la música”

En plena cuarentena y con los escasos medios que tenía a su alcance sacó su primer sencillo, Tus puñales, que precedería al álbum Buenas y malas decisiones, toda una declaración de intenciones. Con un estilo pop underground muy íntimo, personal e incluso frágil, Firmado, Carlota desnuda su alma en sus canciones de una manera que consigue lograr que el oyente pueda percibir qué se refleja y qué siente la cantautora en cada una de ellas, normalmente bajo el marco de escenas cotidianas en la vida de los jóvenes. Hoy se sube al escenario de los Atardeceres en el Gaiás para ofrecer un recital único en un entorno incomparable. Será a partir de las 21.00 horas y aún quedan entradas disponibles en la web cidadedacultura.gal.

Llama la atención su nombre artístico, Firmado, Carlota. Escuchando sus canciones parece ser su firma, como si de una carta se tratase. ¿Qué sentido tiene para usted ese nombre y por qué lo decidió así?

Es totalmente eso. Como las canciones son cortas, no tiene estribillo, en mi cabeza eran cartas que escribía a una persona en concreto, por eso hablo de ‘tú’. El nombre Firmado, Carlota es porque ya lo dejo ahí hecho, dicho y firmado. Es una marca personal para dejar demostrado que es algo que digo yo para alguien, en una historia que ocurrió de verdad.

Entonces todas esas cartas son vivencias personales suyas.

Sí, cien por cien. Son todo cosas que me han pasado, que he pensado y que he querido decir pero muchas veces no pude hacerlo.

Sus canciones logran transmitir muy bien las vivencias de las que se habla en ellas, llegan al oyente.

Es verdad que a alguna persona a la que yo le he pedido opinión sobre alguna canción me ha dicho eso. Son cosas que al no ser nada metafóricas, en crudo, es más fácil verse reflejado. No es que utilice un lenguaje muy crítico sino que simplemente voy contando las cosas como las siento y como las veo en el momento. Es así de espontáneo.

El videoclip de su primer single, Tus puñales, es casero pero con un resultado muy bueno. ¿Refleja eso su modo de aprender?

Sí, es así, porque todo eso pasó en cuarentena. El vídeo de Tus puñales lo hice en abril de 2020. Pensé en qué podía hacer con lo poco que tenía alrededor. Entonces cuando todo ha vuelto un poco más a la normalidad lo he extrapolado a canciones de la manera y con los medios con los que yo sé trabajar y con la gente que tengo alrededor. Esa es un poco la esencia.

Si no hubiésemos estado en ese momento tan concreto y particular como fue el confinamiento, ¿cree que hubiera cambiado algo en la publicación del single?

Eso lo he pensado un montón, me pasa con muchísimas cosas. Pensaba que si algo malo no hubiera pasado o algo bueno que pasó después pudo ser un condicionante. Entonces al final no tengo ni idea. De todos modos llevo vinculada muchos años al mundo de la música, entonces antes o después hubiera pasado, pero a lo mejor no de esta forma en la que lo ha hecho. Si me tengo que llevar algo del confinamiento sería eso.

Luego llegó el álbum, Buenas y malas decisiones, que ya dice mucho solo en el título. ¿Qué pretendía transmitir con él?

En ese título resumo la inocencia con la que hablo del desamor. De ahí ese equilibrio entre esas dos cosas, las malas y las buenas decisiones, que siempre se dan tengas la edad que tengas y estés donde estés. Representa la combinación de dos elementos, de las dos caras de la moneda.

Una de sus artistas referentes es Lorde. ¿Hasta qué punto llegó a influir ella en su carrera?

La verdad es que mucho. Siempre lo digo y es que ella ha influido mucho en que yo me tome la música de esta manera, que le dé tanta importancia y que para mí signifique tanto. Además yo la descubrí con Liability, que es una canción melodramática, y cuando la escuché nunca había sentido nada como lo que sentí con ese tema. Ahí me di cuenta de que se podía hablar con alguien que no conoces simplemente escuchando tu canción. Y eso me parece tan increíble que ya me motivó, y hasta hoy.

A la hora de inspirarse para componer, ¿cuáles son sus temas recurrentes?

Mis temas más recurrentes son el amor y el desamor, la duda... Y a medida que vaya pasando el tiempo iré evolucionando pero la raíz creo que seguirá siendo la misma. La manera en la que compongo es dándole vueltas a cosas en mi cabeza o hablando con alguien que me da un consejo o una frase que me sirve para componer. Surge de la nada, no me puedo sentar a escribir una canción.

Muchos artistas parecen tener un proceso de composición muy elaborado, pero usted es el ejemplo de que no tiene por qué ser así.

Leo artículos cuando sale el disco de algún artista a quien yo admiro mucho y a veces dentro de cada canción hay un millón de cosas explicadas, y pienso “a mí eso no me pasa”. Al final cada uno tiene su técnica y la mía es coger un par de temas.

¿Estuviste alguna vez en Santiago o en Galicia?

Estuve en Santiago hace unos años pero no me acuerdo mucho porque era bastante pequeña, así que tengo muchas ganas de volver. Galicia en general me llama mucho la atención y me parece preciosa, y la gente es muy acogedora. A ver qué tal ahora.