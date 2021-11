Medalla a José María Ballester por crear el itinerario europeo de la ruta

Santiago. La entrega de la Medalla Richard H. Driehaus a la Preservación del Patrimonio y el Premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional tuvo lugar ayer. La ceremonia ha estado presidida por Tomás Marco, Director de la Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, dónde se ha hecho entrega de ambos galardones.

Este año la Medalla Richard H. Driehaus a la Preservación del Patrimonio ha sido concedida a José María Ballester por su defensa del patrimonio desde el Consejo de Europa , por la creación del itinerario europeo del Camino de Santiago y, posteriormente, por sus iniciativas pioneras para fomentar el desarrollo rural desde la Fundación Botín. José María Ballester agradeció el reconocimiento a una labor que no siempre es fácil y destacó que “me honran con esta Medalla que lleva su nombre, cuando mi trayectoria profesional enfila los 55 años de dedicación al Patrimonio Cultural”.

El premiado, además, quiso destacar que “poco a poco, me fue ganando la ambición de ensanchar el concepto mismo de patrimonio, tanto cultural como natural, hasta identificarlo con el territorio en su conjunto. Que todos fuéramos capaces de abordar el territorio desde una perspectiva patrimonial. El paisaje, nos dice el Convenio de Florencia, no es otra cosa que el territorio tal y como lo perciben sus habitantes”, concluyó. El ganador tuvo unas palabras para el fundador de la Medalla, Richard Driehaus: “Un deber inexcusable de memoria, me lleva a recordar hoy al Señor Richard Driehaus, que nos dejó el pasado mes de marzo. Se había convertido, en muy pocos años, en uno de los principales mecenas de la arquitectura tradicional, las artes y los oficios artesanos, con una predilección especial hacia España y Portugal. Nuestro deber, ahora, es continuar su obra”. El Premio Rafael Manzano y la Medalla Driehaus están convocados por Intbau. redacción