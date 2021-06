Medalleiras en pie de guerra contra Raxoi por su ‘destierro’ de los lugares habituales de trabajo

Santiago. Las ‘medalleiras’ que habitualmente vendían recuerdos en las plazas del Obradoiro y A Quintana están en pie de guerra contra Raxoi tras conocer que la nueva normativa que regula la venta ambulante en el casco histórico las ‘destierra’ de estos enclaves. Desde ayer se manifiestan frente al ayuntamiento, y también frente a la Catedral, donde esta mañana las pudo ver y oír el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, José Luis Ábalos.

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ya ha mantenido un encuentro con las afectadas, gesto que han agradecido. Sin embargo, insisten en que no podrán esperar hasta el 28 de junio, cuando se prevé que se resuelva el procedimiento de la normativa, para empezar a trabajar. “Pagamos impuestos y estamos dadas de alta en la Seguridad Social como un trabajador más. El impuesto de autónomos no perdona”, señala Rita, representante de las ‘medalleiras’, antes de apuntar que este cambio se produjo porque “un técnico del Ayuntamiento sostiene en su informe que nuestros puestos rompen la estética de las plazas”, por lo que las emplazan a trabajar en otros puntos, como la plaza Inmaculada, propuesta que rechazan, puesto que “allí ya hay negocios que se dedican a vender recuerdos. No podemos ponernos en su puerta”, remarca.