Médicos de Otorrino do CHUS farán folga indefinida todos os martes desde xaneiro

Médicos do servizo de Otorrinolaringoloxía do Clínico de Santiago farán folga indefinida todos os martes de xaneiro ante a falta de solución ao conflito “de trato e organizativo” que, segundo denuncian, padece a unidade. A Federación de Sanidade de CCOO reitera que “existe un conflito polo tratamento persoal e profesional entre o xefe de servizo e a maioría dos facultativos” (cuantifica esta maioría nun 80% dos trece profesionais con praza fixa), “que foi aumentando en número de traballadores e traballadoras afectadas, así como na intensidade das faltas de respecto, humillacións e menosprezos”. O sindicato tamén constata un “caos organizativo” que atribúe a este responsable. CCOO denuncia que a Xerencia da área sanitaria segue sen dar solución algunha ao conflito e sinala que nos cinco días de paros correspondentes ao mes de decembro “suspendéronse máis de 250 consultas”. O comité de folga vén de reunirse cos grupo parlamentarios do BNG e socialista que, segundo a central, “amosaron o seu apoio ao persoal para acadar unha solución, e farán preguntas no parlamento ao goberno en relación a este conflito” que anteriormente foi derivado á inspección médica. Ademais, dada a “nula vontade negociadora por parte da Administración”, acordou endurecer as protestas convocando folga indefinida todos os martes a partir do próximo mes de xaneiro.