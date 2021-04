Menos peregrinos en todo el mes que en un día de abril de 2019

La situación sanitaria ha trastocado todas las estadísticas posibles y, en la capital gallega, el mejor reflejo está en el Camino de Santiago. Tras varios años en los que cada mes se batían records de llegada, con un crecimiento imparable en todas las rutas, 2021 está siendo un oasis. Si bien la cifra del mes de abril es mucho mejor que la de los tres primeros meses del año, y que la del confinado 2020, los datos distan mucho de los que se registraron el mismo mes de hace dos años.

Según los últimos datos de la Oficina del Peregrino, la media de caminantes diarios que sellaron su Compostela se sitúa en 30. En total, fueron 977 los peregrinos que completaron la Ruta. La cifra muestra una diferencia abismal con 2019, cuando lo hicieron más de 30.000 personas. En concreto, fueron 31.722, por lo que la media diaria fue superior al millar. La procedencia también marca fuertes diferencias. Este mes de abril la presencia de caminantes extranjeros, debido a las restricciones por la pandemia, es ínfima. La mayor parte de los caminantes proceden de las distintas zonas de España, más de 780, y el 90 % de estos lo hacen de Galicia. Solo se registraron 62 caminantes procedentes del extranjero, en concreto, 30 de América del Sur; 24 de América del Norte; 7 asiáticos y 1 africano. La diferencia es considerable cuando se observan las procedencias de los peregrinos de hace dos años. Más de 1.800 personas llegaron a España desde América del Norte para completar la Ruta; más de 1.300 lo hicieron desde América del Sur; casi 1.000 de Asia; más de 400 de Oceanía y casi dos centenares de africanos.

PERFIL. Frente a los grandes grupos formados por decenas o centenares de peregrinos que solían llegar a la capital gallega, el perfil ha cambiado por completo. Lo más numeroso que ha pasado por el Obradoiro este mes de abril es una estampa familiar formada por no más de una decena de personas, todas mujeres, de diferentes generaciones que aprovechaban la llegada para hacerse un selfi. También dieron algo de ambiente los manifestantes de Composcleta que, si bien no eran peregrinos, llenaron con sus bicicletas el Obradoiro originando una estampa que no se veía desde el año prepandemia. También hubo tiempo para las causas solidarias, como la lucha a favor de la investigación contra la leucemia que abanderaron tres mujeres con sus camisetas rosas. O también el acto simbólico realizado por los amigos de la Pontevedrada -una marcha nocturna de Pontevedra a Santiago que el toque de queda impidió celebrar- con la voluntad de concienciar sobre la donación de sangre, órganos y tejidos. Parejas de peregrinos o padres con sus niños completaron la estampa del mes.

OTROS XACOBEOS. Tocará esperar a 2022 para comprobar si la prórroga del Año Santo permite que todos los sectores vinculados se recuperen. En abril del último Xacobeo, el de 2010, llegaron a Santiago casi 20.000 peregrinos; el mismo mes del Año Santo anterior, el de 2004, lo hicieron 15.500. El hecho de que las cifras sean inferiores a las de abril de 2019, sin Xacobeo de por medio, da una idea del crecimiento de la Ruta durante la última década. Con el objetivo de reflotar la situación y aumentar el número de turistas y peregrinos, la Xunta ha creado el seguro coronavirus que ofrece protección en caso de contagio.