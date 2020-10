Mi amada Melania y las miradas lascivas

{reactivar el turismo}

Tatuado sobrino, hace unos días leí con gran desasosiego en este nuestro periódico las declaraciones de diversos directores de hoteles de Santiago sobre la bajísima ocupación que registran por culpa del covid, lo que les ha obligado a cerrar numerosas habitaciones, y desde entonces no paro de darle vueltas a la cabeza a varios proyectos que podrían servir para reactivar el turismo. Entre esos planes destaca invitar a Compostela a mi amada Melania Trump, a la que no miro con lascivia, aunque sí con indudable interés, cuando sale en la tele con ese aire distante que tanto me atrae. Lo que no entiendo es cómo se pudo casar con semejante patán, cuyo aspecto sigue dejando mucho que desear pese al dineral que gasta en peluquería y cosmética. Mejor le iría, sin duda, si se pusiese en manos de mis peluqueros de cabecera, Xurxo Buján y José Iglesias, que siempre dejan impecable mi lustrosa cabellera cuando paso por su negocio de la plaza de Feixóo y creo que harían un buen trabajo en el absurdo tupé anaranjado del presidente norteamericano cuando venza el coronavirus y salga del hospital. Voy a telegrafiar de inmediato a la Casa Blanca para que tengan en cuenta mi proposición.

{PEREGRINAJE SATISFACTORIO}

Te decía, Damián, que estoy tentado en llamar a la primera dama de Estados Unidos, cuando pase la cuarentena del coronavirus, para animarla a hacer un tramo del Camino Francés en mi compañía y en la de otros destacados nobles ligados al mundo jacobeo, aunque ellos irían caminando detrás de nosotros a una distancia prudencial y portando los utensilios que tanto Melania como yo necesitemos para realizar un peregrinaje satisfactorio. Estoy pensando en una jaima desmontable, por si queremos hacer un alto en cualquier prado agradable; una camilla de campaña, cuyo uso no descarto si mis piernas tienden al agorratomiento; una colección de teteras, porque a buen seguro la esposa de míster Donald es aficionada a esta bebida tan estilosa, y varios baúles llenos de canapés, refrescos y fiambres exquisitos, además del laud que hace años compré en un anticuario de Chelsea, con el que pienso entonar alguna bella pieza medieval ataviado con mi capa templaria. Nuestra caminata sería ampliamente retransmitida por los medios de comunicación de medio mundo y ayudaría a revitalizar con fuerza nuestra imagen turística, pero he de llamar a mis buenos amigos Ghaleb Jaber, Jorge Sanmartín, Félix Álvarez, Pablo Guitián y Carlos Crespo, directores de los hoteles Eurostars Araguaney, San Francisco, Los Abetos, Palacio del Carmen y Oca Puerta del Camino, para ver qué les parece la idea y si están dispuestos a hospedarla en sus establecimientos. Te iré informando de mis gestiones al respecto.

{marilyn y sharon stone}

Te comentaba, torpe sobrino, que yo no miro con lascivia a Melania Trump, sino solo con ojos de esteta que ama la belleza y que sabe controlar con elegancia y comedimiento sus instintos más primarios. En eso también nos diferenciamos mucho los aristócratas de cuna de quienes, como tú y la gente ordinaria, sois reprendidos con frecuencia por la ministra Irene Montero y sus colaboradoras por alteraros más de la cuenta ante visiones que pueden despertar la lujuria. Creo, Damián, que mi mirada solo se ha dejado llevar por la lascivia en un par de ocasiones, concretamente en el cine, al contemplar a Marilyn Monroe en la película Niágara y a Sharon Stone en Instinto básico, aunque negué tales bajezas cuando mi esposa de entonces, la infiel Marie Louise, me inquirió al respecto tras apreciar cierta alteración general de mis sentidos. Ella también me mentía, lo sé, cuando negaba sentir excitación alguna las veces que echaban en la televisión aquel tosco anuncio de Coca-Cola en el que aparecía un sudoroso operario de la construcción bebiendo, durante el descanso del mediodía, una lata de refresco con el torso desnudo. Mis sospechas al respecto quedaron confirmadas cuando en cierta ocasión pude escucharla hablar por teléfono con una amiga muy bien relacionada con el mundo empresarial, la marquesa viuda de Peñafiel, a la cual imploraba que contactase con algún acto directivo de la citada multinacional para que le proporcionase una copia del anuncio del susodicho gañán sin camiseta. Una vergüenza, Damián, una vergüenza. Lo que más me extraña es que tu tía acabara fugándose con el fogoso poeta hindú del que a veces te hablo con amargura, porque ya te digo que ella realmente se volvía loca con los cachas subidos a un andamio, no con los intelectuales pálidos adictos a los versos de Tagore. A lo mejor su amante también se dedica a cargar, entre soneto y soneto, sacas de cemento en alguna obra de Calcuta o Mumbai, pero el hormigón y la poesía no parecen cuajar muy bien, ¿no? En realidad no sé por qué te pregunto, porque tú solo lees tebeos japoneses y otras cosas de nulo valor literario.

{inspiración artística}

Como las cornamentas no me sientan nada bien y aún no he podido curar del todo la humillación amorosa que me infligió tu tía, he diseñado un plan dirigido a que las mujeres hermosas se fijen más en mí. No pretendo provocar sentimientos lascivos, sobrino, pero sí desquitarme y demostrar a mi exmujer que yo también puedo convertirme en un objeto oscuro del deseo femenino. Para ello, estoy redactando una carta que enviaré en breve al entrenador y nutricionista Santiago Carro Varela para que acepte ser mi personal training durante el tiempo que sea menester para transformarme en un hombre musculado, sano y atlético. Mi objetivo no es convertirme en un icono de la belleza tosca, como es el caso del sudoroso operario del anuncio ya referido, pero sí en inspiración para los artistas amantes del estilo renacentista cuando consiga un cuerpo bien esculpido. Te dejo hasta la próxima misiva, Damián. Tengo altas responsabilidades que atender.