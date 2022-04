Michelle David & The True Tones y Rufus T. Firefly, en el cartel del Apóstol 2022

Santiago. Rufus T. Firefly, Heredeiros da Crus o Michelle David & The True Tones. Tal y como avanzó ayer Onda Cero, estos serán algunos de los nombres que formarán parte del cartel musical de las Fiestas del Apóstol 2022.

Rufus T. Firefly es una de las bandas más respetadas del panorama independiente español. Destacan por su energía y sonido refinado, con canciones de rock que se adentran en la psicodelia. Con su trabajo más reciente, El largo mañana (2021), la banda ha vuelto a un concepto ligado a la artesanía y la calma. Mientras, Michelle David & The True-Tones ofrecen una singular propuesta góspel. La banda de origen holandés goza de una gran reputación en su país, donde fueron nominados a los Premios Edison por su tercer disco, algo así como los Grammys de Holanda. Nacieron bajo el nombre de Michelle David & The Gospel Sessions, aunque la formación decidió cambiar su nombre al actual Michelle David & The True-Tones. Por su parte, el grupo gallego Heredeiros da Crus, tras un periodo de inactividad, volvió en 2021 a los escenarios con su Xira Angústica.

Asimismo, hace solo unos días, la junta de gobierno local aprobaba la licitación del expediente denominado Diseño, producción, montaje y realización del espectáculo pirotécnico de la Fiesta del Apóstol 2022, y la apertura del procedimiento de adjudicación por 294.630,62 euros.

Además, también se concedía la autorización de uso privativo de espacios del parque de la Alameda de Santiago para la colocación de postas durante las Fiestas de la Ascensión y del Apóstol de 2022 y 2023, y la apertura del procedimiento de adjudicación abierta, estableciendo un mínimo tipo de licitación en forma de canon a abonar al Concello de 235.026,00 euros. ECG