Miguel dice adiós, pero deja su clásico churrasco en la parrilla

Empezó a trabajar con solo 16 años, tras completar sus estudios en la Escuela de Hostelería. Pero recuerda como si fuera ahora sus primeros pasos en el Gran Hotel de La Toja, que luego le llevaría a trabajar a Barcelona. Miguel Vittori Vázquez nació en Negreira en 1956 y desde muy joven supo que el bar era lo suyo. El día 25 de enero se jubilará después de una larga trayectoria en la que en Casa de Miguel, en O Restollal, ha dado de comer a personalidades de todos los ámbitos.

Tras el servicio militar y casarse con la que es su mujer, Victoria, regresó a Santiago, donde en el año 1979 empezó a trabajar en un pub de la rúa Alfredo Brañas. De allí dio el salto a la Discoteca da Ulla y luego montó con dos socios Casa Mariano en la rúa Santiago de Chile. De aquella primera aventura como empresario del sector hostelero nacería la segunda Casa Mariano en Montouto, donde Miguel trabajó hasta que en 1992, hace ya treinta años, decidió regresar a Compostela para montar Casa Miguel, en el barrio de O Castiñeiriño.

El suyo es un restaurante de los de toda la vida, donde la carne de excelente calidad es el producto estrella. “Temos como especialidade a carne, e tamén os callos dos xoves e a tortilla de gambas”, explica Miguel en conversación con EL CORREO. Uno de los grandes méritos de esta casa de comidas es que se trata de un establecimiento estrictamente familiar. Y es que mientras Miguel hace frente a una sala abarrotada de hambrientos comensales, su mujer Victoria y su hijo Ramón dominan los fogones.

Con una carta pequeña, quienes acuden a Casa Miguel saben muy bien lo que van a comer: churrasco o chuletón, una ración de callos, unos langostinos a la plancha o alguna de sus variadas tortillas, pero saben que no pueden hacer muchas más piruetas. Y si no lo saben, ya se encarga el jefe de sala de hacérselo constar con su humor retranqueiro o alguna de sus bromas para personas inteligentes.

Miguel está cansado y quiere disfrutar de su más que merecida jubilación. Lo hará en su casa de Brión, donde se retirará con su familia para disfrutar de la vida. Al preguntarle qué tiene pensado hacer, responde con rotundidad: “Irei pescar todo o que poida, pero sobre todo teño gañas de pasear cos amigos, e de facer con eles algunhas comidas que temos pendentes desde hai tempo”, explica, al tiempo que añade que afortunadamente tendrá relevo en el negocio.

El veterano hostelero ha traspasado Casa de Miguel a una conocida familia que ya trabaja en el sector: “En principio vai seguir todo igual, non lle van tocar a nada”, manifiesta Miguel, quien declara que “quedareime aquí uns días con eles para explicarlles como vai todo, sobre todo na cociña”. Y es que los nuevos propietarios de Casa de Miguel tienen previsto continuar con la misma carta, incluyendo los mismo proveedores y materia prima que hasta ahora. “De momento non van tocar o local, aínda que despois, no mes de agosto, igual lle fan uns retoques”, explica el restaurador, que no puede evitar la alegría por la visita que le hizo para despedirse el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

“É cliente. Ás veces, cando vai na bicicleta os domingos cos amigos, acaban comendo aquí”, señala, antes de comentar que el conselleiro de Educación e Cultura, Román Rodríguez, también es un habitual de la casa. “Ven moitas veces co gabinete”, relata. Pero a Casa de Miguel no solo acuden políticos de los de primera línea, sino que por su comedor pasan personalidades de muchos ámbitos. Moncho Fernández, entrenador del Obra, también es un fan del churrasco de Miguel. Como lo es el presidente.