Mil controles se saldan con seis personas sin cinturón de seguridad

Santiago. En la semana del 8 al 14 de marzo, la Policía Local de Santiago, dentro de la campaña de controles de la Dirección General de Tráfico, vigiló en las carreteras y vías compostelanas el uso del cinturón por parte de los conductores y acompañantes, así como el correcto empleo de los sistemas de retención infantil. De los 1.015 vehículos controlados, los agentes tan sólo realizaron seis denuncias: a cinco conductores y a un viajero por no llevar puesto el cinto de seguridad. En lo que respecta al uso de los SRI, no detectaron ninguna infracción. El uso del cinturón de seguridad es un elemento básico y fundamental de la seguridad vial y reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. El airbag no es eficaz si no se complementa con la utilización del sistema anterior. Su utilización también es importante en los asientos traseros del vehículo, ya que protege tanto de salir despedido del habitáculo como de impactar contra el parabrisas.

Ademas, según figura en el parte de incidencias de la Policía Local, a las tres de la madrugada de ayer, a requerimiento de la Policía Nacional, los agentes realizaron en la rotonda de Victoria Míguez, una prueba de alcoholemia a un conductor, que dio positivo. s. cuiña