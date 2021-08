Mila Castro se reúne con la responsable del Paluso

Ayuda. La concejala de Políticas Sociales, Mila Castro, mantuvo ayer una reunión con la responsable de la asociación Paluso, Chus Iglesias, que presta ayuda a personas en situación de exclusión social. De este modo, el Ayuntamiento de Santiago escucha la llamada de socorro de Chus Iglesias, que recientemente afirmaba que si no recibían el apoyo del Concello no iban a poder seguir adelante con su actividad. Según pudo saber este rotativo, todo apunta a que se llegará a un acuerdo con el Ayuntamiento para que la asociación Paluso no tenga que echar el cierre, aunque el encuentro de ayer solo fue una primera toma de contacto. La entidad que dirige Chus Iglesias atiende en torno a unas seiscientas personas, que reciben alimentos, ropa y otros artículos de primera necesidad. También suele prestar ayuda a las personas sin hogar que duermen en la calle y organiza las cenas de Nochebuena y comida de Navidad para personas solas. ecg