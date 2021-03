Miniserie adicada á Ruta Xacobea en varias webs e na plataforma Orgullo Galego

Santiago. “Todas las veces que recorrí el Camino de Santiago, en sus diferentes rutas, mientras revisaba las etapas y los mapas, echaba en falta algún tipo de contenido audiovisual que nos sirviese a los peregrinos como resumen o avance de lo que nos encontraríamos en el trayecto y, a su vez, pusiese en valor el patrimonio y la riqueza de la etapa”, así explicou onte o creador da nova miniserie O Camiño primitivo a vocación coa que nace o proxecto.

O seu director, Aitor Rei, presentou a nova serie sobre o Camiño, que chega tras o éxito de 3 Caminos. Fíxoo acompañado do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, da comisaria do Xacobeo, Cecilia Pereira. A miniserie, financiada polos Fondos Culturais Xacobeo 2021, conta con sete capítulos que abordan cada unha das etapas do Camiño primitivo, un dos grandes descoñecidos. Rei definiu cada capítulo como “píldoras audiovisuales”, cada unha delas con cinco minutos de duración e divididas en dúas partes: “Una primera, más informativa y descriptiva, y las historias peregrinas, en la que peregrinos hablan de sus experiencias vividas a lo largo de la ruta”, afirmou o director.

ONDE VER A SERIE. Os capítulos estrearanse cada luns na plataforma Orgullo Galego, e distribuiranse ademais a través das páxinas web e redes sociais da Xunta. O secretario xeral de Política Lingüística falou desta serie como un proxecto fundamental para entender que é realmente o Camiño e o que aportan as súas experiencias. O director da serie indicou que non se dirixe unicamente aos peregrinos, senón a todas as persoas que sintan curiosidade pola ruta xacobea. Ademais, destacou como outro dos obxectivos a necesidade de mostrar Galicia e o Camiño como destinos seguros e recomendables en términos sanitarios. Neste eido, a comisaria do Xacobeo suliñou que os galegos son, estatísticamente, os que menos recorren o Camiño, polo que ve na serie unha oportunidade para que moitos se animen. Según Cecilia Pereira, “esta miniserie aporta lo que le faltaba a la ruta jacobea”. ECG