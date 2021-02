Moción para mellorar espazos públicos e os servizos en Meixonfrío

Santiago. O grupo municipal do BNG rexistrou unha moción coas demandas da asociación veciñal Casa Agraria para a mellora dos espazos públicos e servizos básicos en Meixonfrío e para instar a Xunta á humanización do Camiño de Santiago ao seu paso por este barrio e os de Mallou e Salgueiriños.

Sinalan que a veciñanza de Meixonfrío reclama desde hai tempo o acondicionamento dunha parcela municipal de 11.000 m2 para usos múltiples, con instalacións deportivas e sociais, ademais dun parque xerontoinfantil, para maiores e crianzas.

Lembran que o Concello ten pendente tamén asumir os gastos de mantemento do local veciñal da Casa Agraria, como acontece nos que son de titularidade municipal.

En canto á seguranza viaria, demandan a reurbanización da rúa de Mallou e a abertura do viario entre a rúa da Nogueira e a de Mallou. É necesario o asfaltado na rúa do Corgo, Porróns, Lindeiro, avenida de Asturias e praza de España. Ademais, reclaman o acondicionamento de Forniños, e no camiño dos Vilares e na rúa de Mallou de Abaixo que precisan un plan de mantemento riais.

Representantes veciñais advirten tamén de carencias nos servizos de auga, recollida de lixo e mantemento de xardíns , así como do estado deficiente dos autobuses. ecg