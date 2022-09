Moita música no Día Europeo das Linguas e o final do Go!Go!Zo!

O festival Go!Go!Zo!, enmarcado no Xacobeo 21-22 regresou coas pilas ben cargadas e con moitas ganas de facer gozar do verán. A segunda edición deste festival contou de novo co apoio da Xunta de Galicia e de Estrella Galicia para o seu desenvolvemento e ofreceu unha completa programación con medio cento de actividades entre os meses de xuño e setembro.

Go!Go!Zo! apostou claramente polas novas promesas da música. Por iso, A Casa do Rock contou con varias sesións durante este verán, destacando a macroactuación de rock coa que se clausurou onte pola tarde o festival no Monte do Gozo. Tamén ofreceu os seus completos Combos o sábado e o domingo. Estes foron organizados por dúas escolas de música, a recoñecida Casa do Rock de Santiago e a Rock School Coruña. Esta última é un centro de ensino de música moderna no que, ademais de poder desenvolver unha sólida formación no instrumento de elección (guitarra, batería, baixo, teclado, voz ou ukelele), podes preparar os exames oficiais de Rockschool Reino Unido e obter a titulación internacional. Ademais ofrece actividades grupais coma combos, cursos infantís de iniciación á música, teoría musical, teatro musical para cativada e adultos, produción musical, etc. Convértese, así, nun espazo de encontro de músicos afeccionados e profesionais onde celebrar clases maxistrais, talleres e cursos intensivos.

A Casa do Rock. É unha empresa de formación e produción musical. Dispoñen dunha escola de música moderna especializada en música rock, un estudo de gravación, tenda de instrumentos musicais e selo discográfico, así coma unha formación de profesores para concertos didácticos. Organizan, ademais, eventos musicais coma o de onte, no que xuntaron a máis de 500 artistas.

A Casa do Rock naceu co obxectivo de ofrecer unha formación musical de calidade e os servizos necesarios para axudar ós músicos afeccionados, a labrarse unha carreira neste mundo tan complexo. A súa filosofía principal é que se pode aprender sen deixar de gozar da música. As clases de Combo, que tamén se puideron ver nas dúas xornadas desta fin de semana, favorecen a aprendizaxe directamente relacionada co traballo do músico en contextos grupais. Ademais dos coñecementos técnicos de base, nesta modalidade anímase ao alumnado para actuar como acompañante ou solista, favorecendo a interacción con outros artistas e a comprensión global do instrumento e da música que xeran.

día europeo das linguas. A Xunta celebra este día, que se conmemora cada 26 de setembro, cunha programación que contará con música, poesía e unha especial homenaxe ao Camiño de Santiago. Por todo isto, onte os escenarios do Festival Maré acolleron concertos de artistas internacionais que visibilizan a multiculturalidade, a diversidade lingüística e o entendemento.