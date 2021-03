Mostra de Xosé Manuel Méndez ‘Pitelos’ na aréa empresarial do Tambre

arte. A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) inaugura o luns, 29 de marzo, unha nova exposición de pintura e escultura do artista Xosé Manuel Méndez, coñecido no mundo da arte como Pitelos, nun horario especial de 18.00 a 21.00 horas para respectar e facilitar a distancia social obrigada coa presenza do artista. A mostra, Voandeiros estará aberta ao público ata o 23 de abril na sala de exposicións do Centro Empresarial do Tambre , en horario de luns a venres de 09.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas. A exposición está composta por unhas trinta obras. No caso das pinturas, a maioría son óleos sobre táboa de piñeiro, e nas esculturas o artista mestura diferentes materiais, é dicir, usa técnica mixta con combinación de cristal e poliestireno para rematar as creacións con pintura ao óleo. Pitelos regresa con esta mostra ao surrealismo facendo que un elemento tan propio na súa obra, como é o ovo, sexa o soporte desta orixinal serie. O creador explica que os voandeiros son elementos que recordan a ovos suspendidos no aire que van navegando lentamente, recreados nas pezas de forma surrealista. “O ovo é o xerme de toda vida e está presente desde sempre como un elemento simbólico e vital nas miñas obras” –sinala–. s. cuiña