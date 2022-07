Muchas personas migrantes se quedarán sin poder optar al cheque de 200 euros destinado a hogares vulnerables

AYUDAS. El Foro Galego de Inmigración considera la nueva ayuda anunciada por el Gobierno este mes, que toma la forma de un cheque de 200 euros y está dirigido a “hogares vulnerables”, “discriminatoria e excluínte” para los colectivos de personas migrantes que no podrán beneficiarse de ella. Es a causa del requisito de que la residencia legal de la persona beneficiaria se haya mantenido en territorio español durante el periodo de un año previo a su solicitud.

Esta ayuda “exclúe ás persoas migrantes residentes que leven menos dun ano de residencia efectiva e as persoas que se atopan en situación de irregularidade administrativa”, denunciaron desde el Foro a través de un comunicado, apuntando que “atopámonos ante a exclusión dun grupo de persoas e familias que son dos que máis poden precisar esta axuda”, con lo que no comprenden que precisamente sea este colectivo al que, en la mayoría de casos, le resultará imposible solicitar esta ayuda.

“Trátase dun exemplo máis de discriminación e exclusión do colectivo migrante. Sucede o mesmo co Ingreso Mínimo Vital, tamén xestionado polo goberno central ou coa RISGA, xestionada pola Xunta”, apuntan, “ademáis doutras axudas e prestación sociais de menor relevancia”.

De esta forma, el escrito emitido por el Foro finaliza exigiendo “unha rectificación inmediata” en las bases de la ayuda “para que esta nova prestación sexa accesible para as persoas migrantes residentes, independentemente da súa situación administrativa, ou do tempo de residencia regular no Estado Español”.

El proceso para solicitar el cheque destinado a hogares vulnerables, según fue anunciado el jueves de la semana pasada por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se encuentra habilitado desde este último viernes, día 8. ECG