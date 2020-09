Mucho vermú contra el desmadre vírico

{TENGO AL COVID TIRITANDO}

Alelado sobrino, he pasado las últimas semanas metido, treinta minutos al día, en el congelador industrial de mi mansión para hacer un experimento relacionado con el covid y a estas alturas del ensayo me resulta grato comunicarte que el virus quizá no esté vencido del todo, pero sí es un hecho incuestionable que lo he dejado tiritando. Voy a telegrafiar de inmediato, pues, al nuevo conselleiro de Sanidade, don Julio García Comesaña, al reconocido epidemiólogo Juan Gestal e incluso al doctor Fernado Simón, cuya cabellera jipi me desagrada cada vez más, para que tengan a bien leer el trabajo al respecto que voy a redactar, que a buen seguro resultará de suma utilidad a la comunidad científica. De momento, Damián, prefiero que no vengas a verme para pedirme dinero o vaciarme la despensa, así que intenta sobrevivir como puedas hasta que la situación sanitaria se calme un poco y pueda estar seguro de que no vas a meter bichos raros en mi morada. Como dices ser artista multidisciplinar y presumes de progresista, seguro que puedes mantenerte unos meses más, sin recurrir a mi peculio, escribiendo poemas o representando performances con tu extraña novia rastafari, cuyo aspecto desaliñado nunca resultó de mi agrado. Sospecho que estás viviendo en pecado con una especie de bomba bacteriana con rastas, pero tú sabrás lo que haces con tu vida. Te ruego, eso sí, que no os acerquéis a menos de un kilómetro de mi residencia, donde he ordenado instalar todo tipo de medidas de seguridad con el fin de pasar el otoño totalmente aislado y protegido. Te iré informando de las novedades al respecto

{que pague isabel celaá}

Como te comentaba, sobrino, por el momento he decidido socializar solamente con personas serias, aseadas y de edad avanzada, no con jóvenes aficionados a celebrar, como es tu caso, peligrosos botellones y fiestas en las que reina el desmadre vírico y la falta de decoro. En cuanto a los niños pequeños, ya he escrito a mi pesada sobrina Maigret para que ni se le ocurra visitarme con sus maleducados churumbeles, cosa que siempre hace cuando el curso escolar está a punto de comenzar y desea que yo me haga cargo de la compra de los uniformes y los libros. Este año, que vaya a sablear al nuevo conselleiro de Educación, mi buen amigo Román Rodríguez, o a la ministra del ramo, la adusta Isabel Celaá. ¿No era ella, Damián, la que decía que los niños también pertenecen al Estado? Pues eso.

{VERMÚ CON ESCAFANDRA}

Hace ya mucho tiempo, sobrino , que no pasó por el café Literarios a tomar el último vermú del día con vistas a la plaza de A Quintana, pero es una de las cosas que más me apetece hacer cuando retome la costumbre de pasear por la zona monumental a bordo de mi carruaje de caballos con los farolillos de gas encendidos. Me preocupa mucho, en este sentido, las recientes declaraciones que hizo a este nuestro periódico el responsable del veterano y agradable establecimiento, don Suso País, a quien todavía, por cierto, no he logrado corregir su notorio escoramiento a babor pese a las instructivas charlas que le ofrezco cuando le pillo por banda. El caso que el señor Pais amenaza con traspasar el negocio y largarse a Marruecos para olvidar todas las penurias económicas que está pasando por culpa del coronavirus y de las constantes restricciones que la autoridad competente está aplicando a los locales de hostelería. No parece exagerada, Damián, la preocupación que invade a los profesionales de este sector, porque el buen tiempo pronto llegará a su fin y muy pocos clientes estarán dispuestos a tomarse la cervecita de turno bajo la lluvia y con la mascarilla puesta, aunque yo pienso abandonar mi confinamiento cuando las brumas invernales invadan nuestra sacrosanta ciudad para ir de bar en bar consumiendo todo lo que pueda, aunque tenga que hacerlo con escafandra y una capa de neopreno. Entre los locales que me apetece conocer figura el SucuLenta, en la calle Rosalía de Castro, donde Álvaro Cuesta y Román Sarceda van a empezar a servir muy pronto manjares cocinados a fuego muy pausado, como a mí me gustan. Las hamburguesas casi crudas, que se las coman los jipis con patatas de bolsa.

{pulpo con cándido pazos}

Otro establecimiento que tengo ganas de pisar de nuevo es la pulpería Ezequiel, radicada en Melide, que tiene fama de ser una de las que más raciones despacha entre los peregrinos de todo el mundo que llegan a Santiago por el Camino Francés. Allí espero saludar de nuevo a mi viejo amigo Cándido Pazos, que acaba de diseñar para este local un vistoso pulpo realizado en bronce, por lo que siempre quedará duro por muchas veces que lo metas en la olla. Con el reconocido escultor espero meterme una enorme pulpada entre pecho y espalda sin temor a padecer pesados empachos gracias a los tratamientos que me receta el doctor Enrique Domínguez, jefe de Digestivo del CHUS y uno de los especialistas más solventes con los que me he cruzado en mis innumerables viajes a lo largo y ancho de este mundo. No es de extrañar, por lo tanto, que numerosos expertos internacionales estén interesados por las técnicas novedosas que él y su equipo siguen en nuestro hospital. Le llamaré para felicitarle de nuevo.

{muchos ruidos cósmicos}

Un día de estos he de contactar también con el veterano empresario y comerciante José Antonio Seijas para comentarle mis vivencias en Torrejón de Ardoz cuando la base militar norteamericana estaba a pleno rendimiento en esta populosa localidad radicada en las afueras de Madrid. Él, según comentaba en una reciente entrevista publicada en este nuestro periódico, hizo la mili en aquellos lares cuando mi amada María Dolores Pradera triunfaba con La flor de la canela y recuerda a la perfección el constante trasiego de aviones de guerra por la zona. Pues bien, yo también tengo muchos recuerdos de aquella época debido a que mi recordado padre, que ejercía de diplomático en la Villa y Corte, viajaba con mucha frecuencia a Torrejón y a veces me llevaba consigo en un imponente Mercedes de color negro que conducía un tiarrón de dos metros de alto. A los pocos minutos de pasar Barajas, era muy habitual ver los cazas yanquis despegar con un estruendo enorme, porque a los pocos segundos rompían la barrera del sonido, y yo, que era un infante temoroso de los ruidos extraños que llegaban desde el cielo debido a la severa educación religiosa que recibí, me acurrucaba en el asiento trasero de la limusina ante la cara de desaprobación del rígido asistente de mi padre. Desde entonces me interesan mucho los ruidos que generar los bólidos cósmicos y sigo con interés todo lo que cuenta al respecto el catedrático José Ángel Docobo, director del Observatorio Astronómico de nuestra ciudad. Te dejo, Damián, voy a poner a punto mi trraje de cosmonauta sideral por si tengo que emigrar a la puerta de Tannhäuser.