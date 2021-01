Multan a una persona por fumar a solo unos centímetros de otras tres

Santiago. La Policía Nacional y Local han intensificado en los últimos días los controles en distintos puntos de la ciudad para vigilar que se cumplen las medidas anti-COVID. Tal y como muestra el parte de incidencias del fin de semana, solo en el inicio del mismo, la Policía Local tuvo que interrumpir la celebración de cuatro fiestas en distintos puntos de la ciudad. Asimismo, también en la jornada del viernes, agentes locales propusieron para sanción a un total de 15 personas: una de ellas “por fumar a escasos centímetros doutras tres”, otras tres por “incumprimento das restricións, e as once restantes por non facer uso de máscaras”. Igualmente, también volvieron a poner el foco en los locales de hostelería. En concreto, en la jornada del sábado, se controlaron las terrazas de una serie de establecimientos situados en Galeras, Basquiños, Melide, Dr. Maceira, Hórreo, República do Salvador y Santiago de Guayaquil.

También el sábado, la Policía Local colaboró con la Nacional en distintos controles conjuntos “nos accesos aos centros comerciais das Cancelas e o Corte Inglés, no Polígono de Costa Vella e en Área Central”, durante los cuales se propuso para sanción a cuatro personas, todas ellas en Área Central. Además, también sancionaron “a dúas persoas por incumprir o toque de queda e a outra por non facer uso da máscara”. En la noche del sábado también recibieron el aviso por una fiesta en la rúa San Pedro de Mezonzo, a las 23.25 horas.

Finalmente, en la jornada del domingo, en la inspección de varias terrazas, la Policía Local identificó a 4 personas por “non facer uso da máscara”. Además, propusieron para sanción a otras ocho por el mismo motivo; e “a seis máis por incumprimento das restricións de mobilidade”. ECG