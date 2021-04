Museo do Pobo Galego: ‘Neiti Aika’ e ‘A miña Terra’, os mellores filmes

CINEMA. O xurado da 16ª edición da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico do Museo do Pobo Galego decidiu conceder o Premio MICE ao Mellor Filme a Neiti Aika, da realizadora finlandesa Elina Talvensaari, “pola súa proposta de historia de vida dunha persoa que xa non está, realizada desde á recuperación da cultura material, cun traballo de investigación minucioso e cun ollar persoal e poético sobre o tempo e a memoria tocando diferentes esferas da condición humana”. O xurado tamén acordou facer unha Mención Especial ao filme De los nombres de las cabras, de Miguel G. Morales e Silvia Navarro. O Premio ao Mellor Filme Galego nesta 16ª edición da MICE é para a peza A miña Terra, de Santiago D. Risco, “pola abordaxe sobria dun tema complexo e a reflexión sobre o territorio, a herdanza e a familia a través dun bo exercicio de observación con elementos poéticos”. ECG