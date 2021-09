Música de jazz para o casco vello e a zona rural

ciclo. Un ano máis desenvólvese en Compostela o Jazz da Rúa Nova. Do 2 ao 5 de setembro, aCentral Folque, co apoio da Concellaría de Acción Cultural, convida a cidadanía a mergullarse e facer parte da particular e diversa “cultura do Jazz” incluíndo un concerto especial de Alejandro Vargas e intervencións de arte sonoro, narración oral, memoria local e actividades dixitais. As actividades desenvolveranse en espazos da cidade como a sede Afundación, o NH Collection Santiago e en lugares das parroquias rurais de San Xoán de Fecha e A Peregrina.Jazz da Rúa Nova quere consolidarse con esta 3ª edición como unha programación novidosa, alonxada dos clásicos Festivais ou Mostras de Jazz e profundar noutro tipo de experiencias derivadas da nova cultura do Jazz galega e compostelá. Mercedes Rosón salientou a importancia que ten no ciclo a presenza feminina e tamén o patrimonio cultural. “Trátase dun proxecto intenso, de moita calidade e que xunta moitas liñas de traballo”, salientou.

Como sinalou Pinheiro, a oferta artística continúa coa aposta por sacar o Jazz do seu clásico confinamento en bares, salas e teatros e levalo de forma natural e lúdica a barrios e sobre todo ás parroquias do rural como acontecerá coas intervencións de Quico Cadaval en San Xoán de Fecha e Xurxo Souto no Adro da Peregrina. redacción