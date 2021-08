Música de órgano para encher de misterio agosto

concertos. Do 24 de agosto ao 3 de setembro, Compostela renovará a súa xa tradicional cita con De Lugares e Órganos, un programa musical que procura dar a coñecer o patrimonio organístico da nosa cidade. A concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, e a directora do ciclo, Belén Bermejo, presentaron o programa de actividades desta sexta edición que se integra no Festival C e que busca, un ano máis, recuperar para a cidadanía a memoria, o presente e o futuro destes instrumentos e das súas músicas. Catro concertos con obras especialmente escollidas para seren interpretadas nos magníficos órganos cos que conta a cidade centran unha edición que tamén inclúe conversas con destacadas figuras da investigación e a interpretación da música para órgano, recitais matinais, exposicións fotográficas e cinema. “dade e a súa historia”, salientou a concelleira. A directora do ciclo, Belén Bermejo, fixo fincapé en que “nesta nova edición presentamos unha programación que combina estilos musicais e formacións moi variadas, desde intérpretes solistas até formacións con propostas diversas e refrescantes. Música antiga, música tradicional, música contemporánea...”. Organizado pola Concellaría de Acción Cultural a través do Auditorio de Galicia, o ciclo conta coa colaboración da Universidade de Santiago, o Museo do Pobo Galego, NUMAX, Carmen Díaz Estilista e Órganos de Galicia. A organista e cimbalista Corina Marti abre a axenda de concertos desta sexta edición o martes 24 ás 20.30 horas na igrexa de Santa Clara. Na compaña das voces de Ana María Fonseca e Maria Bayley e da arpa desta última, interpretará un repertorio concibido en exclusiva para o órgano histórico do convento, un dos máis antigos de Galicia. Nel escoitaremos pezas dos séculos XV e XVI procedentes de cancioneiros ibéricos e danzas arranxadas para órgano xa naquela época, xunto a composicións dos grandes organistas dos séculos XVI e XVII. O xoves 26, tamén ás 20.30 horas, o órgano da igrexa das Ánimas percutido por Marco Aurélio Brescia será o elemento condutor dun programa entre continentes. ecg