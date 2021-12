Música, teatro y cultura en Chester College con actuaciones de adviento

Santiago. La música y el teatro adquieren protagonismo en Chester College con la preparación gradual, desde mediados de noviembre, de distintas actuaciones musicales y teatrales, que ayudan a entrar, poco a poco, en el espíritu y el mensaje navideño.

El colofón es el resultado de todo este trabajo: la representación de las funciones delante de los espectadores favoritos de los niños: sus familias.

El viernes 17 de diciembre tuvo lugar el concierto de Secundaria y Bachillerato. Los alumnos, dirigidos por Sinead Smith (teatro) y Victoria Jericó (música), representaron una adaptación de Andrew Pavey de la obra clásica de Charles Dickens, A Christmas Carol, precedida de un repertorio de villancicos.

Este pasado lunes, 20 de diciembre, hubo más villancicos, en inglés, español, gallego y alemán, de alumnos de Infantil y Primaria, que además tocaron piezas al violín y representaron The Angel Who Nearly Missed it All, pieza de Danielle y Lin Marsh, dirigida por las profesoras Laura Diego y Claire Chester. ECG