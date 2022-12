Nadal no Gaiás en familia con origami, teatro e obradoiros

A Cidade da Cultura presenta este ano un Nadal moi familiar cunha programación igualmente variada e entretida na que obradoiros, teatro, actividades e visitas especiais serán as protagonistas. As actividades darán comezo o 16 de decembro no complexo co tradicional acendido da iluminación exterior e da Árbore de Nadal. No caso das visitas especiais ao museo, estas terán lugar na última semana de decembro a e primeira de xaneiro, e son visitas comentadas ás exposicións e á arquitectura do Gaiás, gratuítas e dirixidas ás familias. Toda a información sobre horarios e reservas, dispoñibles na web. Ademais, os espectadores poderán disfrutar de toda unha nova serie de experiencias de realidade virtual no Galiverso.

UN BOSQUE SINGULAR. Co acendido das luces inaugúrase o Bosque de papel, unha instalación que nos traslada ao interior dunha fraga habitada por raposos, coellos, paxaros e flores típicos de Galicia, todos eles construídos con papel e cartón mediante a técnica do origami. No seu interior desenvolveranse obradoiros nos que os nenos maiores de 6 anos aprenderán esta técnica de papiroflexia de Xapón para elaborar os seus propios enfeites de Nadal que poderán levar para as súas casas ou colgar da árbore do Gaiás. Os talleres, de balde, realizaranse do 27 ao 30 de decembro e contarase cun máis avanzado, para maiores de 14 anos, a mañá do 17 de decembro, con reserva previa na web.

REALIDADE VIRTUAL. O Nadal no Gaiás trae tamén música, co concerto do 17 de decembro; teatro de marionetas coa obra de Baobab Teatro Ás para Álex, o 29 deste mes ás 17 h; o tradicional concurso infantil de postais; e unha nova experencia de realidade virtual co Galiverso para maiores de 12 anos que terá o inverno, o Nadal e as celebracións destas datas como protagonistas. Poderá visitarse do 2 ao 5 de xaneiro no andar -1 do Museo.