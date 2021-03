Nadie quiere cerca el Instituto de Medicina Legal

No solo en la calle, con las protestas vecinales en Fontiñas, primero cuando se sugirió que podría ir junto al parque Begoña Caamaño, y ahora con la nueva ubicación en la rúa de Londres, sino que también en el pazo de Raxoi se discutió largo y tendido sobre la construcción del Instituto de Medicina Legal (Imelga). Al inicio de la sesión intervino Xosé Palacio en representación de la plataforma ciudadana que se opuso a la primera opción, defendiendo el mantenimiento de esta zona verde. Posteriormente ya dentro del orden del día, se debatió una proposición de CA para que sea cual sea la localización definitiva de este edificio, la decisión se adopte contando siempre con la aprobación de los vecinos del entorno.

La cuestión no es menor, porque precisamente estos días los vecinos de la rúa de Londres, también en Fontiñas, ya anunciaron su intención de oponerse a que este centro se instale en la proximidad de sus viviendas, y además de anunciar protestas, también iniciaron la recogida de firmas para oponerse a la medida.

A partir de ahí, el debate se centró en quién tenía la potestad de escoger la localización definitiva. El alcalde, Sánchez Bugallo, explicó que a la Xunta se le habían ofrecido tres parcelas diferentes la que inicialmente se señaló como la elegidas, junto al parque, en un terreno que estaba reservado para uso educativo, pero que, afirmó, los técnicos habían considerado que no era válida porque planteaba problemas de acceso. Tras estudiar las tres posibilidades, señaló, habían optado por la situada en la rúa de Londres, en las proximidades de la Academia Galega de Seguridade.

Sobre este aspecto, la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, explicó que la continuidad del parque nunca había estado en cuestión, pero que esta parcela, de 2.670 metros cuadrados, que estaba calificada en el Plan Xeral como reserva para equipamiento, se acondicionó como zona verde mientras no se decidía su uso.

En este sentido, explicó que además de las tres parcelas también se había planteado incluso la posibilidad de instalar el centro en las proximidades del tanatorio de Boisaca, pero que finalmente se había rechazado, una vez que la administración autonómica había escogido la parcela antes citadas.

Las críticas de CA, expresadas por el concejal Jorge Duarte, se centraron en que debería haber sido el propio Ayuntamiento quien buscara el lugar más adecuado y se lo propusiera a la Xunta, y recordó que en el terreno que inicialmente se señalaba, junto al parque, en su momento estuvo prevista para la construcción de un centro de la tercera edad, “do que non se volveu a saber”.

En una línea similar se expresó la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, quien criticó que la decisión se tomara sin ningún diálogo, incidiendo también en que debería ser el Ayuntamiento quien escogiera la ubicación. Reconoció que legalmente podría construirse junto al parque, “pero por riba da legalidade está o sentido común” y la opinión de los vecinos.

Por parte del PP intervino la concejala María Antón, quién destacó la importancia de que el Imelga cuente con una sede en Santiago, y que si los técnicos consideran que la actual parcela de la rúa Londres es la más adecuada, entienden que se debe hacer todo lo posible para que sea así. Asimismo, recordó que la Xunta no había solicitado un terreno concreto, pero que el gobierno local no había sido “sensible” con la opinión de los vecinos del barrio, y que su grupo consideraba que la primera ubicación no era la más adecuada, no solo por las razones que aducían los vecinos, sino también por su escasa funcionalidad. Entre otras cosas, porque en las proximidades se estaba llevando a cabo la remodelación de la entrada del Camino con medidas para el calmado del tráfico.

La propuesta salió adelante con los votos de CA y BNG, y la abstención de socialistas y populares, pero aún fue objeto de otra pregunta posterior por parte del BNG, sobre si estaba prevista alguna actuación en el parque.

En esta última intervención el alcalde afirmó que todavía no había ninguna petición formal de ninguna parcela, solo que la única que cumple todos los requisitos es la de la rúa de Londres que, además, es la que al Ayuntamiento le parece más adecuada. En cuanto a la residencia de la tercera edad prevista junto al parque, señaló que ya estaba aprobado que se construiría en O Castiñeiriño.