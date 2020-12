Navidad: ‘ruta’ de belenes y estreno de la pista de hielo

··· Durante el fin de semana del 18, 19 y 20 se celebra el Mercado da Estrela, un evento cultural multidisciplinar en el que los creadores de Galicia “exhiben e venden o froito do seu talento para que as súas pezas se convertan en orixinais e innovadores agasallos con selo #talentogalego”. Incluye un atractivo programa de conciertos pop-rock, indie, música tradicional o electrónica, además de obradoiros. Las entradas para los conciertos están vendidas prácticamente en su totalidad, aunque es posible todavía adquirir tickets para las actuaciones de The Sey Sisters, Tanxugueiras, Ortiga y Familia Caamagno.