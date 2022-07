Negociación exprés para evitar la huelga de basura mientras sigue el vandalismo

La dirección de Urbaser y los trabajadores de la concesionaria de limpieza urbana del Concello mantendrán hoy una última y fundamental reunión dirigida a intentar suspender la huelga que los empleados han convocado, con carácter indefinido, a partir de este lunes, justo cuando empiezan las Fiestas del Apóstol.

La concejala responsable, Mila Castro, confirmó ayer a EL CORREO que en los últimos días se han llevado a cabo negociaciones muy intensas entre las partes, y será en la jornada de hoy cuando se pondrá toda la carne en el asador para intentar cortar un paro indefinido que, de producirse, convertirá Santiago en un vertedero justo cuando recibe el mayor número de turistas y peregrinos de todo el año.

Castro confía en que haya un acuerdo pero, si este no se alcanza, afirma que el Ayuntamiento tiene ya diseñado “un plan B” dirigido a minimizar lo más posible el impacto de la protesta. “Confiamos en que las negociaciones lleguen a buen puerto, por el bien de todos, pero nos vemos obligados a contar con una salida. Si no hay acuerdo, aprobaremos un decreto se servicios mínimos”. El alcalde, por su parte, ya había anunciado hace varios días que, si es necesario, decretará la emergencia sanitaria.

“Ojalá se solucione todo cuanto antes, tanto por el bien de los trabajadores como por el de los turistas, peregrinos y vecinos de Santiago. Especialmente por estos últimos. Aunque vienen unos días muy importantes para el turismo, nuestra principal responsabilidad es apoyar a los santiagueses y que sus barrios estén en buenas condiciones para vivir” señaló la concejala.

Mientras tanto, durante toda la jornada de ayer, al igual que en las anteriores, se volvieron a registrar actos vandálicos contra contenedores de basura, y numerosos vecinos denunciaron que grandes cantidades de residuos aparecieron esparcidos por sus barrios. Hasta al momento han ardido unas dos decenas de recipientes y los camiones de Urbaser también sufrieron daños en una ocasión.

Además de la penosa imagen que ofrecen las áreas afectadas por estas prácticas, el intenso calor está provocando que los residuos suelten muy pronto un hedor difícil de soportar para los vecinos que viven cerca.

Castro asegura que se trata de “actos vandálicos que no favorecen a nadie” y que el Concello tacha de reprobables. “La huelga es comprensible y también que tenga apoyo, pero esto no genera ningún beneficio. Son los propios trabajadores de Urbaser quienes tendrán que limpiar esos desastres, por lo que no se les está ayudando, se les está dando el doble de trabajo. Y, en su situación, será lo último que deseen”.

Aunque hasta el momento no hay ninguna detención ni se tiene idea de quiénes son los vándalos, lo que está claro para la concejala es que “poco o nada piensan en el bienestar de los vecinos y de los trabajadores”.