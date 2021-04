Ni pasarela ni escaleras: la intermodal no convence a los vecinos

A pocos convence la nueva intermodal de Compostela. El problema no viene de su utilidad en sí sino del diseño que ya da la bienvenida a los viandantes que circulan por el Hórreo. La malla amarilla de la prometida pasarela acristalada y las escaleras provisionales de acceso centran el objeto de las críticas, que insisten en que la imagen dista mucho del proyecto inicial y no confían en que la supuesta provisionalidad tenga un plazo cercano en el horizonte. Así, este periódico ha vuelto a dar voz a sus lectores con una encuesta en la que las respuestas son claras: amplio rechazo tanto a la pasarela como a las escaleras.

A la pregunta sobre la escalinata, casi el 79 % de los encuestados responde un rotundo no me gustan. Solo el 9,4 % las ve con buenos ojos, y para un 12 % resulta completamente indiferente. En la opción de ofrecer las razones para este rechazo, predomina el argumento de la movilidad. Los vecinos consideran que, en una zona de tanto paso, no puede haber un elemento que corte el flujo a mitad de acera. Esto es un problema principalmente en lo que a accesibilidad se refiere ya que el paso con sillas de ruedas o de personas con muletas se puede ver perjudicado. “Interrompe o paso, corta a beirarrúa”, “non favorece a mobilidade” o “dificultan levar carros de bebés, malas, bicicletas, etc., crucial para as estacións” son algunas de las respuestas ofrecidas por los lectores. Cabe recordar que hace unas semanas el Concello se comprometió con la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) a garantizar y mejorar la accesibilidad en la ciudad; al mismo tiempo que su presidente visitó la propia intermodal con diferentes representantes del gobierno gallego para analizar la facilidad de movimiento para personas con movilidad reducida,previamente a la instalación de las citadas escaleras.

La explicación oficial ofrecida es que se trata de un elemento provisional, el cual debería cambiar con la prometida reurbanización de la rúa do Hórreo. Sin embargo, Infraestruturas y Raxoi no acaban de aclarar a qué administración corresponde mejorar esa franja de acceso a la pasarela. Un tira y afloja que lleva a los encuestados a desconfiar: “Brillante chapuza. ¿Provisional? Igual que un trozo de acera en Conxo, Sánchez Freire 83, sin baldosas desde 2009. Era provisional y así sigue”. Entre las propuestas predomina la de buscar una solución más sencilla y apta, como una rampa: “Mellor unha sinxela rampa , total se vai ser provisional”; y “¿por qué tiene que haber escaleras tratándose de una obra nueva? Bien pudieron haber adaptado la pasarela con pequeña pendiente a la altura de la acera. Acera y pasarela debieran estar al mismo nivel”.

CALLE ENCAPSULADA. Pese a que han sido las escaleras las que más comentarios han despertado durante las últimas semanas, el aspecto exterior de la pasarela también está siendo objeto de críticas. En la encuesta de EL CORREO, un 72,5 % de los participantes responde que no le gusta la nueva calle encapsulada de Compostela, frente a un 24,4 % que sí está conforme y un 3,1 % al que le resulta indiferente. La principal razón aportada es que la nueva estética no encaja con el aspecto tradicional de la zona, particularmente con la apreciada estación de ferrocarril. “Con la arquitectura bonita y encuadrada en paisaje q hay hoy en día, estéticamente es fea”, afirma uno de los encuestados, mientras que otro hace referencia al gasto económico: “Feísmo en estado puro, co mesmo presuposto poderíase facer algo con moito máis gusto”. También hay quien considera que, a largo plazo, el aspecto empeorará: “Semella unha cárcere, en dous anos a estrutura está oxidada seguro. En comparación coa imaxe inicial do proxecto, onde era moito máis amplio e máis acorde ao resto da construcción, está non cuadra co resto. Ao final temos varios edificios e estructuras con deseños moi dispares. Non hai unha integración”.

También hay quien tiene dudas con respecto a la seguridad en el interior de la calle, al no poder apreciarse su interior desde fuera dada la malla amarilla instalada: “Me parece una estructura estéticamente espantosa. Además, creo que va a ser un sitio inseguro. Por ejemplo, en mi caso por mi lugar de residencia sería una opción que me acortaría el trayecto al ir y venir del centro pero no la utilizaré por miedo de a quién me pueda encontrar (soy una persona joven y mujer)”. El recubrimiento de la pasarela, inicialmente previsto con cristal, responde a la adaptación a las inclemencias del tiempo, según la explicación ofrecida por el arquitecto de la obra. Eso sí, también quien considera que lo más relevante es que permite unir dos zonas antes separadas en Compostela como eran el Ensanche y Pontepedriña: “Por fin rompemos co illamento do barrio de Pontepedriña. Era clave”.

Cabe recordar que el conjunto no está todavía finalizado, por lo que su aspecto puede cambiar considerablemente y parecerse así un poco más al proyecto inicial. La futura estación del tren, que uniría el servicio del AVE con el que ya se realiza en la actualidad en la vieja estación de ferrocarril compostelana, estará conectada directamente con el comienzo de la pasarela. Y, el entronque con el Hórreo, dependería de la reurbanización de la calle prevista por el concello. Preguntados también por este aspecto, hay bastante igualdad entre los que consideran que el aspecto mejorará una vez finalizadas todas las obras (33,8 %) y los que piensan que nada cambiará (34,4%). Resulta interesante el elevado porcentaje de participantes que tienen dudas sobre el resultado final, un 31,9 % incapaz de valorar cómo quedará la zona.

REURBANIZACIÓN DEL HÓRREO. La prometida reurbanización de la calle, particularmente en lo relativo a la modificación de las paradas de autobús, debería ir asociada con una amplio lavado de cara de todo el entorno. Al menos eso es lo que piden los lectores, que abogan por una gran plaza que favorezca el tránsito de peatones, entre otras peticiones: “Faría unha gran praza de benvida para todos os visitantes de Compostela que cheguen á nova estacion, con iluminación, esculturas, reordenación do tráfico...” o “se miramos para outras cidades xa temos a resposta. Vigo, San Sebastián, Vitoria... a conectividade dentro da intermodal debe ser soterrada, e sobre esta facer unha gran praza. Só hai que ver o que funciona e ademais é impecable esteticamente noutras cidades”. Entre las respuestas, también se repite la petición de un gran aparcamiento gratuito y la colocación de arbolado y zonas verdes.