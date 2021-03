Niega el gobierno local haberle denegado información a CA: “Se demora el tiempo que lleva recopilarla”

respuestsa. El gobierno municipal de Santiago “nunca denegó solicitud alguna de información al grupo Municipal de Compostela Aberta”. Así respondió ayer el equipor de Sánchez Bugallo a la formación que actualmente lidera Marta Lois. El ejecutivo recuerda que el plazo de respuesta no depende de la centralización de las solicitudes que se presentan en Alcaldía; sino de la laboriosidad, complejidad y del nivel de trabajo de la información solicitada. Aclara que las solicitudes llegan desde lo Registro General a la Alcaldía, desde donde se remiten a los departamentos correspondientes. A veces, señala, la respuesta no resulta tan ágil como al ejecutivo municipal le gustaría; porque no se puede obstaculizar el normal funcionamiento de los distintos departamentos; ya que muchas de estas solicitudes requieren varias respuestas, muchas de ellas complejas. Un ejemplo es la solicitud de acceso a los estudios en materia turística contratados por el gobierno local, en el que CA solicita informes y copias de estudios sobre viviendas de uso turístico, patrones de comportamiento de los usuarios de los pisos, definición del modelo de gobernanza y gestión del turismo en Santiago, cuestiones relacionadas con el impulso de la Agenda 2030 y otras relacionadas con el Plan Director del Año Santo o el posicionamiento de Santiago en los mercados turísticos. Todo, en una única solicitud. Desde el grupo de gobierno recuerdan a Compostela Aberta que no se puede “hacer una interpetación interesada del reglamento” porque no es correcto que el ejecutivo municipal esté obligado a contestar a una petición de información en cinco días. Este sería el tiempo del que se dispone para denegarla de forma expresa; y si no por silencio administrativo han otorgado el derecho a esa información. Y el plazo de respuesta dependerá, en gran medida, de la complejidad y extensión de la solicitud presentada. ECG