‘No caminas sola’: habilitados mil puntos contra la violencia de género en la Ruta

··· La semana pasada, la vicepresidenta del Parlamento balear, Gloria Santiago, denunció en sus redes sociales el incidente que vivió cuando recorría en solitario un tramo del Camino en Asturias. Según ella misma relata, “un tipo me ha perseguido haciéndose una paja. El 061 me ha reñido por ir sola. El problema no soy yo, es el puto depravado que venía detrás. ¿Más alto hay que decirlo? Estoy poniendo una denuncia en la Guardia Civil”. Gloria Santiago añadía no haber pasado más miedo en su vida: “He corrido campo a través por barrizales. Ya me ha condenado a ir mirando hacia atrás cada cinco minutos. Esa es la libertad que tenemos las mujeres. Hay más mujeres haciendo el Camino de solas y también hombres. ¿A qué no sabéis quienes pasan más miedo?”, concluía.