No consta en el Arzobispado ni en la Xunta el estudio que apunta a que los huesos del Apóstol estarían confundidos

Santiago. “Cuando a Gelmírez le entregaron el cráneo de Santiago el Menor procedente de Braga él ya desconfió y pensó que podía tratarse en realidad de la calavera de Santiago Zebedeo”. Son palabras del doctor Fernando Serrulla, forense y autor del Study of Human Remains Attributed to the Apostle James Alphaeus. En conversación con EL CORREO, el científico explicó ayer que este trabajo se corresponde a una investigación que realizó en 1991, pero que entonces por diversos motivos personales no pudo publicar. En 2019 decidió retomar el tema y realizó una revisión del primer informe al que aportó “una interpretación” que concluye en el trabajo ahora publicado en Forensic Anthropology. “La historia sagrada sostiene que Santiago el Alfeo murió apedreado o bien golpeado con un palo de batanero; pero el cráneo que yo revisé en 1991 no se corresponde al de una persona que recibiera este tipo de martirio, sino a una persona de más de 35 años que posiblemente murió decapitada con una espada o un utensilio similar. Con esto, mi conclusión es que o bien este cráneo no se corresponde al de Santiago el Menor, como ya sospechaba Gelmírez; o bien la historia sagrada sobre la muerte de este Apóstol no es real”, señala el forense. De ahí que él llegase a plantear la hipótesis de que pudiera tratarse en realidad del cráneo del Zebedeo. Por otro lado, sobre la investigación que se realizó a finales del siglo XIX y que finalizó con la bula papal de León XIII que certifica la autenticidad de los restos del Zebedeo, sostiene que “hoy en día no se sostiene de ninguna manera científicamente; y no tengo conocimiento de que se hayan realizado desde entonces más estudios de los restos que se custodian en el sepulcro”.