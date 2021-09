Mayo confirma su interés de optar a la alcaldía de Compostela por el PP

Debate / No es el primer encuentro (cenas-mitin de fin de semana) que celebra el doctor Fernando Mayo en los últimos tiempos para postularse como candidato a la alcaldía de Santiago. Largo me lo fiáis, que diría Tirso de Molina. Los congresos locales no están abiertos, ahora tocan los provinciales, como nuestros lectores pueden confirmar en esta misma edición.

Cuando llegue el momento, todos los afiliados tendrán derecho a presentar sus candidaturas, pero entrar ya en batallas por el poder lo único que consigue es producir daños innecesarios, desorientar a la militancia y hacer felices a los partidos de la oposición, que se frotan las manos ante el ruido de sables anticipado en el PP.

Ya lo decía Julio César hace nada menos que 2.100 años: “Divide y vencerás”. ¿De eso se trata, Dr. Mayo? ¿Qué es lo que se gana? ¿Y cuánto se pierde? G. Conde