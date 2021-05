No hubo investigación municipal tras la anulación del examen de Bomberos

Cuenta atrás para la nueva prueba del examen de bomberos después de la anulación del examen de abril, a la que solo pueden acudir los aspirantes que asistieron al del día 19 que aparezcan reflejados en el acta del Tribunal calificador de ese día. La fecha elegida es el 8 de junio y la ubicación la facultad de Derecho. Asimismo, se ha designado un nuevo tribunal. Pese a haber resuelto la nueva convocatoria, entre los aspirantes quedan muchas dudas sobre qué pasó exactamente en el anterior proceso y quiénes son los responsables.

El germen del problema está en la plantilla del examen anulado el pasado mes de abril en el que preguntas como la relativa a la carga de las mangueras incluían una respuesta con una tipografía ligeramente diferente al resto. La respuesta discordante coincidía en todos los casos con la respuesta correcta que debían marcar los aspirantes. El fallo se extendió a casi una veintena de las preguntas del examen, desde la 33 a la 51, respondidas por los 130 examinados. “Detectouse que a redacción das preguntas 34 á 51 deste exercicio conteñen erros tipográficos que impiden darlles validez”, reconoció entonces la concellería de Economía, Facenda, Persoal e Contratación, Marta Abal.

La edil también descartó la existencia de cualquier tipo de trato de favor a unos aspirantes sobre otros debido a que el error se repetía en todos los ejercicios entregados, lo que llevó a concluir que lo ocurrido se trató de un error interno. Tal y como confirmaron ayer fuentes municipales a este periódico, después de dictaminar que se trataba de un error sin mala intención, no se procedió a realizar una investigación sobre lo ocurrido. “Foi un erro non intencionado, pero este tipo de erros non se deben producir. Vanse sacar agora moitos procesos selectivos, a maior convocatoria deste concello, polo que debemos ter claros os principios básicos a seguir para garantir a correcta execución dos exames”, señalan desde la concellería.

SIN EXPLICACIÓN oficial. Las argumentaciones sobre el error interno no convencen a un Partido Popular que solicitó una investigación en profundidad para aclarar si hubo algún tipo de intento de fraude así como para depurar responsabilidades. El portavoz municipal popular, Alejandro Sánchez-Brunete, insiste en que no se ha aclarado lo sucedido “con un informe detallado sobre cómo fue el trámite. Pueden decir que hubo un error interno sin mala intención, lo cual no ponemos en duda, pero se tiene que poner la narración de los hechos tal y como ocurrieron, más allá de utilizar una frase genérica”, explica Sánchez-Brunete, quien incide en la necesidad de ser minuciosos con los procesos selectivos para que no se ponga en cuestión la confianza de los ciudadanos. En este sentido, el PP insistirá de nuevo para que el Concello les envíe un informe. Los populares también apuntan a que el Concello de Santiago “carece de unas Instrucciones o reglamento de funcionamiento de los tribunales de selección, en el que se prevea la preparación de los exámenes y la respuesta con transparencia ante cualquier incidencia”.

La posición es similar a la que mantienen en UGT a través de su representante en el Concello, Ana Carricoba. El sindicato, acompañado por el sindicato de Policía, tuvo oportunidad de reunirse con la concelleira y la jefa de personal, a las que se trasladó que debía llevarse a cabo una investigación. En este sentido, la posición de UGT era que, de dirimirse que se trataba de un error sin mala fe, se debería anular la prueba pero mantener al tribunal. La sorpresa llegó con el cese de dicho tribunal y el nombramiento de una nuevo, algo que desde el sindicato no comprenden. “Los miembros de ese tribunal quedan dañados, con un velo de sospecha injusto, y parte de ellos son trabajadores de este Concello. Si la investigación ha concluido que no hubo mala fe, no deberían haber sido cesados”, explica la representante sindical. Asimismo, UGT aclara que no pudieron tener acceso a las conclusiones de la investigación realizada.

La convocatoria abarca nueve plazas de bombero-conductor, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de Servicio de Extinción de Incendios, Grupo C, Subgrupo C2, mediante el sistema de oposición, en turno libre. La prueba anulada el mes pasado es solo la primera de un total de siete que deberán superar los candidatos, entre los que se encuentra una mujer cuya incorporación supondría una novedad en el parque compostelano.

La incorporación de nuevos funcionarios de emergencias en Santiago, la cual se realizará como mínimo con un mes de retraso, es fundamental debido a las jubilaciones y limitación en la tasa de reposición de los últimos años. El Concello de Santiago perdió una veintena de efectivos en su Servicio de Extinción y Salvamento. Entre 2003 y 2006 llegó a haber casi 75 miembros, 38 en 2019. Una cifra que aumentó con la promoción interna y que, tras este proceso selectivo del que aún quedan todas las pruebas por delante, aumentaría a casi medio centenar de efectivos entre bomberos-conductores, cabos, sargentos, oficial y auxiliar administrativo.