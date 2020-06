No importan las noches nubladas

Si hoy tenían previsto estrenar algún aftersun de nueva generación, mejor es que lo dejen para otro día, porque la jornada se presenta nublada y poco calurosa, con máximas que no superarán los 23 grados. Será el aperitivo para un fin de semana que, si las previsiones se cumplen, estará marcado por la lluvia y las temperaturas en descenso. Buen momento, en suma, para recordar a los Beatles y su excepcional Let it be, porque la luz siempre acaba brillando tras las noches más nubladas. Paul, amigo, estabas ‘sembrao’.