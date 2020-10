Noites Alternas, novo programa de lecer nocturno que inclúe un obradoiro sobre cultivo de plantas medicinais

MOCIDADE. O concelleiro de Mocidade, Rubén Prol, presentou onte o programa Noites Alternas, unha iniciativa de lecer nocturno alternativo destinada á mocidade que ten como obxectivos establecer relacións persoais saudables e construtivas, apoiar a prevención de hábitos de consumo de alcol e drogas e xerar dinámicas críticas, participativas e creativas que poidan reverte en beneficios da xuventude e da sociedade en xeral, tal e como indicaron dende Raxoi. O programa desenvolverase ata o 18 de decembro, e inclúe, segundo sinalou Prol, “unha gran variedade de actividades espalladas pola cidade nas noites dos xoves e venres, sempre en horario nocturno”, que abarca das oito da tarde ata as doce da madrugada. Explicounas máis polo miúdo Adrián Rei, da asociación cultural e xuvenil Itaca, que organiza as distintas accións xunto ao Concello de Santiago, a través do departamento de Mocidade. A próxima será o vindeiro 22 de outubro. Inclué teatro, ás nove da noite, no Centro Xove da Almáciga; e o obradoiro Botiquín vivo na xanela. Uso e cultivo de plantas medicinais en macetas, de oito e media a dez e media da noite, no local de Itaca. Todas as actividades son de balde e cómpre inscribirse no formulario en liña dispoñible na web itaca.gal. As prazas son reducidas, nove por grupo, e asinaranse por orde de inscrición.

Pódese desenvolver, segundo sinalou o concelleiro, grazas a asociacións, equipamentos municipais, e persoas interesadas en ofrecer o seu talento e experiencia. “Todo isto reverte nun enriquecemento da oferta cultural e da cidade, e ao mesmo tempo, activa e fortalece o traballo de base das persoas, asociacións e colectivos do concello”, engadiu.

A proposta presentada, sinalou Prol, continúa co traballo en rede iniciado en anos pasados, que axuda, indicou o concelleiro, “a dispoñer dunha alternativa de lecer máis enriquecedora, activa e construtiva”. redac.