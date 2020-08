“Nós tamén somos uns currantes da música”

Guadi Galego comezou a súa carreira na música dende moi nova. En 1997 xa actuaba como gaiteira, pianista y vocalista do grupo Berrogüetto. Co tempo, foi apartando a música folk para centrarse nun son máis pop, un cambio que lle serviu para achegarse a un tipo de público moito máis fiel e amplo. Agora, dende a seguridade de ser un dos grandes referentes da música en galego, subirase esta noite ao escenario da Cidade da Cultura para presentar o seu disco Inmersión, no ciclo Atardecer no Gaiás.

Que esperas do concerto do Gaiás?

A verdade é que nos fai moita ilusión tocar en Compostela, que é a nosa casa. Nestes tempos de incerteza, ter traballo é un éxito e o que queremos é ilusionar de novo á xente. Queremos que o pasen ben, que canten e, en xeral, dar a coñecer o noso traballo Inmersión, un disco composto en sete linguas distintas peninsulares. Imos presentar un directo de pop un pouco alternativo, pero que non deixa de ser música de autora traducida a varias linguas. Vai ser un espectáculo intenso que mesture a alegría con outros momentos máis lentos. Hai que velo!

É a túa primeira vez no Gaiás.

Si, ademais este ano ten una programación só con grupos do país e a verdade é que me reconforta saber que este verán os compañeiros galegos imos coincidir en moitos ciclos. No caso do Gaiás, é unha moi boa oportunidade que nos dan para reencontrarnos coa nosa xente.

Tanto Fon Román como Xoana sinaláronte como unha referente nas entrevistas que lles fixemos.

É emocionante que me nomeen compañeiros. Eu levo moitos anos na música. Empecei nos anos bos e iso sempre é unha axuda. Logo tamén me tocou vivir os anos malos e conseguín sobrevivir, que non foi doado. De todas formas, creo que nos retroalimentamos entre todos. Tamén eu bebo da xente nova. Inda que me sinta maior en moitos aspectos, intento non desconectarme da actualidade. Non é o caso de Fon que é un referente do Indie Español, do novo pop. Fon ten unhas cancións preciosas no seu novo disco, temas que van acordes ao enorme talento que ten. Supoño que a el tamén lle pasou o mesmo, que despois dos tempos bos, conseguiu sobrevivir aos momentos malos. Ao final somos uns traballadores máis: uns currantes da música.

Cres que os concertos en pequeno formato son sostibles?

Creo que se pode soster se todos nos adaptamos á situación. Nestes momento máis que nunca debe haber un maior soporte por parte das institucións. Eu teño unha concepción da cultura moi persoal, defendo que a cultura ten que ser accesible pero non gratuíta, aí está a clave. Evidentemente, hai sectores culturais aos que hai que axudar moito máis porque senón morrerían, falo de ámbitos como o da danza contemporánea, por exemplo. En canto aos que temos unha posición un pouco máis vantaxosa, creo que a administración debe estar para retroalimentar ao sector e que vaia collendo máis forza. Ao mellor este ano teñen que botarnos unha man por isto do covid e o ano que vén recuperámonos, e xa non fai falta. A xente ten que sobrevivir dalgunha forma. Cando foi a crise do automóbil, o goberno tivo que botar unha man. O mesmo pasa coa música.

Como é tocar en Santiago?

Para min tocar en Santiago sempre é o máximo expoñente. Cando toco para o meu público sei que van estar todos a tope. Este ano no Gaiás non sei que tipo de público irá, pero vou moi animada ao concerto.

Que opinas dos grupos máis novos cos que coincides neste ciclo, como Verto ou a propia Xoana?

Fantásticos. É marabilloso, a normalización da música en galego pasa por eles. O outro día pensábao e dábame conta de que estamos camiñando cara unha normalización da música en galego. Estou encantada de que haxa artistas para todos os públicos e de todos os estilos musicais. Que cada quen faga o que lle apetece na lingua que lle apetece, pero se é en galego, a min, que son unha militante da lingua, pois alégrame moito.

Crees que hoxe sería posible que os músicos galegos se xuntasen nun único movemento, como pasou co Bravú nos 90?

Creo que o que hai que facer é unir forzas para ter unha industria musical forte, que é o que inda nos falta, independentemente da lingua. O importante é conseguir ter proxección e nese sentido quédanos moito traballo por facer.